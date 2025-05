Consiglio: scontro sulle liste d’attesa, unanimità sulla riforma del sistema della Protezione civile

ANCONA – Scontro sulla questione liste d’attesa, unanimità sul monitoraggio del Salesi e per l’approvazione della Legge regionale di riforma della Protezione civile. Questa in estrema sintesi quanto accaduto durante la seduta odierna del Consiglio regionale delle Marche. Le fibrillazioni si sono registrare sulle liste d’attesa, partendo dalla risposta del vicepresidente della Regione e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini ad un’interrogazione del Pd riguardante le “Liste di presa in carico” e l’asserita negazione di accesso agli atti. «Nessuna negazione e regione trasparente sotto ogni punto di vista», ha affermato Saltamartini in aula, trovando una pronta replica del consigliere regionale del Pd, Romano Carancini: «Nascondete i dati delle liste d’attesa e in particolare le liste di presa in carico», le sue parole.

L’unanimità

Dopo gli scontri verbali, la concordia su due tematiche. Via libera unanime del Consiglio regionale a una mozione presentata dal presidente dell’Assemblea Dino Latini che impegna la giunta a misure a sostegno dell’Ospedale Salesi ad Ancona. L’atto, approvato all’unanimità, prevede di «vigilare pedissequamente sullo stato di transizione dell’Ospedale Salesi alla cittadella sanitaria di Torrette, intraprendere misure ed azioni volte a garantire la qualità dell’assistenza sanitaria, affinché il Salesi mantenga lo standard riconosciuto come un’eccellenza nella medicina materna-infantile; valutare se istituire un comitato di monitoraggio composto da rappresentanti di personale, pazienti e istituzioni locali, per vigilare sullo stato degli interventi e garantire la trasparenza delle azioni intraprese». Infine, l’approvazione all’unanimità della legge sul Sistema Marche di Protezione Civile. Questa legge abroga una normativa ormai superata (l.r. 32/2001) e recepisce in modo organico le innovazioni introdotte dal Codice nazionale della Protezione Civile del 2018, delineando un modello organizzativo aggiornato e vicino ai territori. E si caratterizza, tra gli altri, da alcuni punti cardine: Il riconoscimento del “Sistema Marche” come articolazione del Servizio nazionale di Protezione Civile, basato sul coordinamento tra Regione, Sindaci, Prefetture, forze operative e cittadini; Il potenziamento delle attività di prevenzione, sia strutturale che non strutturale, con una forte enfasi sulla formazione, l’informazione e la cultura della protezione civile; L’introduzione di strumenti di pianificazione aggiornati, a partire dal nuovo Piano Regionale di Protezione Civile e dai piani provinciali e comunali, per garantire una risposta tempestiva e coordinata; L’istituzione dell’Unità di crisi regionale, composta da esperti altamente qualificati per fronteggiare emergenze complesse, integrando l’attività del Comitato Operativo Regionale (COR); La valorizzazione del volontariato, con un Elenco regionale dedicato e risorse mirate per rafforzare la capacità di intervento sul territorio; Una dotazione finanziaria strutturata, con un Fondo Regionale di Protezione Civile da oltre 19 milioni di euro fino al 2027, per garantire piena attuazione agli interventi previsti.