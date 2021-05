Dal Consiglio regionale al Parlamento Europeo, arriva l’onorificenza per l’IIS Galilei

JESI- Prestigioso riconoscimento per l‘IIS Galilei di Jesi: premiata scuola ambasciatrice del Parlamento europeo. A conferire l’onorificenza è stato il presidente dell’assemblea legislativa delle Marche Dino Latini. L’Istituto di Istruzione Superiore di Jesi era stato nominato nel febbraio scorso dal parlamento europeo.

Ad intervenire alla premiazione presso il consiglio regionale il presidente Dino Latini, che si è complimentato con l’Istituto per il bellissimo traguardo raggiunto anche con uno degli ambasciatori junior intervenuto Francesco Tinti al 4 anno del Liceo economico sociale. «L’Europa è la nostra casa occorre difenderla e promuoverne i valori fondativi – afferma il presidente Latini rivolgendosi agli studenti, nonché giovani ambasciatori del parlamento europeo per le Marche e ambasciatori per l’Erasmus plus – e voi siete depositari, eredi di questo cammino faticoso. Oggi l’Europa dobbiamo difenderla, dal virus e non solo. Dobbiamo difenderla perché vi sono diritti fragilissimi a partire dalla libertà».

IIS Galilei di Jesi, la premiazione in Consiglio Regionale

Un discorso, quello del presidente del consiglio regionale, che viene poco dopo il video messaggio – trasmesso dal Parlamento europeo alla sala Bastianelli del Consiglio regionale ad Ancona- del presidente del Parlamento europeo David Sassoli che ribadisce quanto sia necessario oggi parlare di Europa nelle scuole. «Portare un po’ di Europa nelle scuole è importante – dice Sassoli rivolgendosi anche lui agli studenti – voi potete e dovete essere protagonisti. Questo perché le decisioni prese nel parlamento europeo avranno un’influenza nella vostra vita».

Grande soddisfazione e orgoglio da parte del Dirigente dell’IIS Galilei Luigi Frati che punta con un piano settennale ad un’internazionalizzazione d’avanguardia della scuola con 20 docenti già al lavoro. Essere Scuola Ambasciatrice d’Europa, grazie alla prof.ssa Valentina Lippi referente del progetto – è stato «un laboratorio di cittadinanza fatto da studenti per gli studenti a loro volta guidati da esperti insegnanti» commenta non senza orgoglio il Dirigente. All’incontro era presente anche il Dirigente dell’Einstein Nebbia di Loreto Francesco Lucantoni che vanta il titolo di scuola Erasmus plus.