Jesi, il consiglio comunale torna in presenza. Tampone o Green pass per accedere

Prima seduta dal vivo per maggioranza e opposizione, dopo mesi di dibattiti da remoto, in streaming. «Un segnale di parziale ripresa dell'auspicata normalità»

JESI – Si torna in aula consiliare. Dopo lunghissimi mesi di faticose sedute in streaming, alcune delle quali da dimenticare a causa di comportamenti non proprio consoni (leggi l’articolo), maggioranza e opposizione tornano in piazza Indipendenza. «Confermo – scrive il presidente Daniele Massaccesi – che il Consiglio Comunale del 16 Settembre 2021 si terrà in presenza, ed è un segnale di parziale ripresa dell’auspicata normalità». Green pass non obbligatorio. Al suo posto, tuttavia, è fondamentale il tampone negativo non più di 48 ore prima.

Ecco il decalogo che il presidente Massaccesi ha inviato ai consiglieri:

· Inizio dei lavori al pomeriggio, ore 15 del 16 settembre 2021;

· Accesso alla Sala Consiliare previa presentazione di un’Autocertificazione da parte dei Consiglieri e degli Assessori presenti, che potrà essere consegnata direttamente all’accesso in Consiglio: nell’occasione, si potrà anche esibire il “green-pass“, o il risultato di un tampone fatto, al massimo, 48 ore prima la data del Consiglio;

· I Capigruppo ed alcuni Consiglieri siederanno negli ordinari scranni, mentre gli altri prenderanno posto in appositi spazi intorno ai tavoli al centro della Sala Consiliare, al fine di garantire il necessario distanziamento;

· Sono riservati agli Assessori non più di 2 posti ai lati del Presidente, da cortesemente occupare in base all’argomento trattato o all’interesse specifico (sarà comunque garantita la necessaria igienizzazione in caso di turnazione), e con la possibilità per tutti di assistere ai lavori da una stanza a fianco dell’Aula Consiliare;

· L’accesso in Aula Consiliare e la permanenza nella stessa per tutta la durata dei lavori consiliari sono subordinati al corretto uso della mascherina ed al rispetto di quanto previsto per distanziamento ed igienizzazione;

· Non sarà consentito l’accesso al pubblico, ad eccezione ovviamente delle persone invitate, che verranno ospitate in un’apposita Sala adiacente all’Aula Consiliare, e di volta in volta ammesse in Aula nel momento in cui si procederà alla parte della Cerimonia che riguarda il loro familiare, con l’indicazione di allontanarsi non appena espletate le relative formalità;