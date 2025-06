Il consiglio comunale di Fabriano approva nuovi investimenti per un totale di 2,5 milioni

FABRIANO – Nuovi investimenti per un totale di 2,5 milioni di euro grazie alla parte libera dell’Avanzo di amministrazione approvati dal Consiglio comunale di Fabriano. Approvato, anche l’assestamento generale e gli equilibri di bilancio per il 2025, oltre all’aggiornamento del Piano triennale delle opere pubbliche 2025–2027. Tra gli interventi principali, il rifacimento della pavimentazione di via Cialdini e la messa in sicurezza della strada per San Silvestro, per un investimento complessivo di 620.000 euro. Sul fronte sociale, sono stati stanziati 300.000 euro per l’affidamento dei minori. Viene inoltre istituito un fondo per le progettazioni pari a 285.000 euro, di cui 185.000 destinati ai cimiteri. L’Amministrazione comunale prevede anche la rifunzionalizzazione del Longevity Hub, con un finanziamento di 200.000 euro, per la realizzazione di un hub sociale. Tra le opere in programma, è previsto anche il finanziamento della rotatoria all’ingresso dell’ospedale, con 150.000 euro, in attesa di partecipare a un bando regionale. Risorse sono destinate anche agli impianti sportivi: il rinnovo della concessione della piscina prevede un contributo di 156.000 euro, mentre 165.000 euro andranno alla manutenzione straordinaria di altre strutture. Per l’illuminazione pubblica di via Mattarella sono stati stanziati 50.000 euro. Sul piano culturale, il Comune acquista l’ex farmacia Giuseppucci – raro esempio di farmacia storica – per 45.000 euro, con l’obiettivo di farne uno spazio aperto ai turisti e sede di attività culturali e informative. Il progetto del Centro Commerciale Naturale viene cofinanziato con 30.000 euro, da sommare ai 70.000 euro già ottenuti tramite bando. Altri interventi previsti dall’assestamento riguardano: 75.000 euro per la sicurezza dei sistemi informatici comunali; 28.000 euro per la manutenzione della biblioteca; 10.000 euro per la scuola Gentile; 10.000 euro per le scaffalature dell’Archivio Ramelli; 20.000 euro per nuove panchine; 11.500 euro per nuovi mezzi destinati al servizio viabilità; 15.000 euro per l’impianto antincendio del complesso San Biagio.

Le dichiarazioni

«Una forte iniezione di investimenti per far ripartire Fabriano – dichiara il Sindaco Daniela Ghergo – con tanti interventi che vanno dalle straordinarie manutenzioni alle iniziative più strategiche. Veniamo incontro alle fasce sociali più fragili e alle nuove attività rispetto all’obbligato aumento della Tari, e attiviamo un volano economico con 2,5 milioni di euro che ne attiveranno di ulteriori. Dalle strade alle scuole, dalle frazioni ai luoghi della cultura, dal decoro urbano agli impianti sportivi, dal commercio al sociale: nessun ambito della vita cittadina viene lasciato indietro. Fabriano si avvia verso il rilancio». Per l’Assessore al Bilancio e alla Progettualità Pietro Marcolini «la destinazione di buona parte dell’avanzo libero ci consente di intervenire per rispondere alle tante esigenze della città e del suo ampio territorio. I tagli governativi da un lato e gli aumenti obbligati delle tariffe dall’altro ci costringono a muoverci su un sentiero stretto, soprattutto sul versante della spesa corrente, ma riusciamo a dare maggior respiro all’attività amministrativa con quella per investimenti. Tanti gli interventi che rispondono a una progettualità di ampio spettro, che punta a qualificare il tessuto urbano, i servizi ai cittadini e le infrastrutture per lo sviluppo locale».