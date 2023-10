Consiglio comunale a Fabriano tra mozioni respinte e odg approvati all’unanimità

FABRIANO – Seduta del consiglio comunale di Fabriano con scambio di dichiarazioni tra maggioranza ed opposizioni. «Non sono soddisfatto del consiglio comunale che si è svolto ieri in quanto tutte le mozioni che ho affrontato sono state respinte a maggioranza, non c’è stato nemmeno il dibattito». A parlare è il consigliere comunale di minoranza Danilo Silvi, Fratelli D’Italia. «L’unica questione degna di nota è l’approvazione all’unanimità della mozione che riguardava la creazione di abbonamenti per i parcheggi a pagamento anche per periodi più corti di un anno. È impensabile – dice – che in questa città si possa fare solo un abbonamento per 12 mesi e nessuno possa farlo per un periodo più piccolo in base alle proprie esigenze lavorative». Per quello che riguarda le interpellanze è stata trattata quella relativa ai fondi società sportive. È rimasta fuori solo una società, quella all’Antistadio e l’Amministrazione comunale si è impegnata a trovare una soluzione per dare una mano, con il caro bollette, alla società che non è stata compresa in quel bando. Il consigliere Silvi critica anche la variazione di bilancio da 12mila euro che permette di elargire fondi per l’illuminazione del campo da calcio di Argignano. «Nonostante la regolarità dell’atto a mio avviso si crea un precedente e qualsiasi privato può arrivare a chiedere fondi al Comune. Nessuna antipatia per Argignano, ma l’Amministrazione comunale deve monitorare bene queste variazioni di bilancio». Respinta anche la richiesta di dimissioni da assessore allo Sport da parte del sindaco Ghergo. Intanto a poche ore dall’attacco di Silvi in Consiglio circa la mancata convocazione, «in questo anno della commissione Attrattività e Bellezza», quest’ultima è stata subito convocata dal presidente Spreca. «Sono molto soddisfatto della convocazione: le commissioni dovrebbero lavorare molto di più», conclude Danilo Silvi.

La maggioranza

Da parte della maggioranza a fare il punto della situazione è il capogruppo del Pd, Paolo Paladini. «Durante la discussione di un ordine del giorno presentato dal consigliere di minoranza Roberto Sorci in merito al taglio dei finanziamenti inerenti il raddoppio della tratta ferroviaria “Orte-Falconara”, richiesta utile e necessaria, non a caso votata all’unanimità da tutta l’assise, si sono raggiunte vette di ipocrisia, da parte della consigliera comunale (nonché assessore regionale…) Chiara Biondi, difficilmente raggiungibili. La Biondi, dopo aver letto il “compitino” inviatole da qualche “tecnico” anconetano, del tutto incomprensibile, ha poi votato a favore dell’odg. Le cose sono due: o non ha capito cosa abbia fatto il “suo” Ministro, oppure lo sa ma non le importa. In entrambi i casi, se fossi un suo elettore/sostenitore, mi verrebbe un leggero mal di testa», l’affondo di Paladini.