Jesi, Confcommercio ricorda Ferziero Santelli: «Se ne va l’artista dei fiori»

JESI – «Con Santelli se ne va l’artista dei fiori». Così Ferziero Santelli, scomparso ieri all’età di 73 anni a causa di una terribile malattia, viene ricordato da Confcommercio-Federfiori, con cui ha collaborato per molti anni, sempre vicino e sensibile alla causa della Confcommercio. La sua è stata una scomparsa inaspettata, una scomparsa fortemente sentita dal mondo Confcommercio.

La morte dello storico imprenditore Ferziero Santelli, nato a Maiolati Spontini ma jesino di adozione, ha colpito profondamente Confcommercio Marche Centrali. «Ferziero è stato un imprenditore lungimirante, una persona dalle grandi doti umane», sono le parole del direttore generale di Confcommercio Marche Centrali Massimiliano Polacco. «Era sempre vicino alla nostra Organizzazione e a Federfiori, la Federazione dei fioristi aderente a Confcommercio, con le quali ha collaborato a lungo soprattutto nell’ambito dei corsi di formazione – dice ancora Polacco – ed è proprio nella formazione che Ferziero riusciva ad esprimere le sue grandi capacità oratorie e le sue competenze in un settore che lo ha visto sempre protagonista. Tra i tanti progetti e le tante iniziative seguite, ricordiamo la docenza a Vigevano in una delle scuole di formazione Confcommercio-Federfiori più importanti a livello internazionale. Le sue creazioni erano sempre espressione di creatività e bellezza e con il gruppo dei fioristi Confcommercio è riuscito a contestualizzare l’arte dei fiori in tutti i luoghi sia naturali che fisici. Visionario e capace di interpretare al meglio le esigenze del Commercio, è stato un punto di riferimento per idee e progettualità su tutto il territorio. Sentiremo profondamente la sua mancanza sia dal punto di vista umano che professionale – conclude Polacco – la sua passione per il lavoro e per l’impresa è stata esempio di eccellenza per molti, passione tramandata in primis a suo figlio Michele che prosegue, ormai da qualche anno, il percorso paterno con l’attività “Fior Art” a Jesi. A lui e a tutta la famiglia Santelli si stringe la Confcommercio Marche Centrali che porge le più sentite condoglianze».

I funerali saranno celebrati sabato 29 gennaio alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe, poi il feretro muoverà verso il cimitero comunale dove Ferziero riposerà.