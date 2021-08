Confartigianato: «La rinascita del Teatro “Concordia” di Cupramontana, frutto di sinergia tra istituzioni e imprese»

CUPRAMONTANA – Quando gli elementi fondanti di un territorio – istituzioni, enti intermedi e imprese – lavorano fianco a fianco per un risultato comune, si possono scrivere pagine di storia che determinano il futuro di una comunità. Succede a Cupramontana, dove è rinato dalle proprie ceneri dopo quasi mezzo secolo lo storico teatro “Concordia”

Un obiettivo storico, fortemente voluto da tutta la popolazione locale, come nuovo centro di aggregazione polifunzionale. L’impegno era stato preso dall’ex sindaco Fabio Fazi ed è stato portato a compimento grazie alla determinazione dell’amministrazione del sindaco Luigi Cerioni e del vice sindaco Anna Ricci, che da ragazzi avevano vissuto personalmente il periodo d’oro del teatro. Primo spettacolo il “Time Machine Ensemble in Soundtrack” diretto da Marco Attura e accompagnato al tavolo luminoso dalla sabbia e dalle mani del sand artist Fabio Babich, frutto della collaborazione con la Fondazione Pergolesi Spontini.

Tra gli ospiti istituzionali della “prima” anche Confartigianato Imprese Ancona Pesaro e Urbino, rappresentata dal responsabile territoriale della Vallesina, Marco Arlia: «Ci fa piacere che il sindaco Cerioni abbia sottolineato come l’opera di ristrutturazione del teatro sia stata affidata nella maggior parte ad imprese del territorio. Collaborare per la valorizzazione storica e artistica delle nostre province – spiega – è sempre stato un valore caro alla nostra associazione. Ne è un esempio il progetto della “Via Maestra”, una rete di artisti artigiani uniti da un fil rouge di qualità, tradizione nell’innovazione, attrattività turistica che la nostra associazione ha collegato a percorsi enogastronomici e paesaggistici (dettagli su www.laviamaestra.com). Attraverso l’impegno di tutti i protagonisti del territorio c’è un nuovo luogo per esprimere arte e cultura. Inoltre, grazie alla sinergia con Giordano Tittarelli di Astralmusic verranno presto presentate nuove opportunità per le famiglie degli associati Confartigianato».