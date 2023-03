Confartigianato, ufficializzata la nomina di Marta Vescovi a responsabile dell’area territoriale di Jesi

JESI – È stata ufficializzata nel corso del convegno “La sostenibilità, una nuova visione”, che si è tenuto a Jesi mercoledì, la nomina di Marta Vescovi a responsabile dell’Area territoriale di Jesi di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino. «Con la nomina di Marta Vescovi vogliamo essere sempre più vicini alle imprese. La sua conoscenza del territorio e la sua esperienza professionale, maturata anche nel ruolo di Responsabile della comunicazione in Confartigianato, sarà preziosa per poter affiancare gli imprenditori», spiega il segretario di Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino Marco Pierpaoli. Entusiasta e lusingata Marta Vescovi: «ringrazio Confartigianato per questa nuova opportunità, il presidente Graziano Sabbatini, il segretario Marco Pierpaoli, la presidente dell’Area territoriale Cristina Brunori e tutti i componenti del Comitato territoriale per la fiducia – ha detto – punterò, soprattutto, all’ascolto delle imprese e ad instaurare un dialogo costruttivo con le amministrazioni comunali e tutte le altre realtà territoriali. La Vallesina è un’area vasta, conta 15 comuni ognuno con peculiarità diverse. Dobbiamo mettere in rete gli imprenditori e creare progetti ed opportunità che abbiamo ricadute sia economiche che sociali positive».