Confartigianato, eletti nuovi presidente e comitato territoriale Vallesina

Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino ha eletto il nuovo comitato territoriale della Vallesina. Ad affiancare la neo Presidente Cristina Brunori saranno Lucia Ubaldi, Alioscia Brugiati, Simonetta Onorati, Lorenzo Candolfi, Riccardo Pelagagge, Alessandra Caldolfi, Luigi Loscalzo, Samuele Lucarelli, Silvano Dolciotti, Monia Bonfili, Katia Sdrubolini, Carla Maria Vitali, Giulia Trionfi Honorati, Francesca Tilio, Maila Molinelli, Nicola Valeri, Valentino Onofri, Giuseppe Rodigliano, Willy Ricciarelli.

A collaborare con il Comitato territoriale gli imprenditori Massimiliano Fabrizi, Luca Baldi, Marco Bigi, Barbara Boccaccio, Loredana Cacciamani, Donatella Cappelli, Francesco Cascio, Domenico Cassano, Virgilio Contadini, Romina Gambini, Raffaela Guerri, Andrea Mannocchi, Andrea Orbisaglia, Jacopo Pelagagge, Federico Piersigilli, Luciano Turchi, Samuele Zingaretti.

Una squadra in gran parte rinnovata e giovane, che rappresenta tutte le categorie imprenditoriali e che per i prossimi 4 anni si confronterà con tutte le componenti del territorio e le istituzioni locali per individuare le priorità sulle quali agire e le iniziative da mettere in campo per promuovere e sostenere le imprese e le persone.

A tutto il neo comitato e alla Presidente Brunori, la Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino augura un buono e proficuo lavoro.