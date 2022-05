Un concerto per il Giro d’Italia: a Jesi la Macina in piazza Ghislieri

Un evento straordinario, in collaborazione col Comune di Jesi, per celebrare l’arrivo del Giro d’Italia a Jesi. Un concerto speciale dell’associazione “La Macina” venerdì 13 maggio alle 17 in piazza Angelo Ghislieri a cura di Gastone Pietrucci e l’associazione “La Macina” che sarà una tappa di avvicinamento all’arrivo della carovana rosa previsto per martedì 17 maggio.

Un evento spettacolare e sorprendente che sarà eseguito dall’ampio balcone che si affaccia sulla piazza Ghislieri in un chiaro omaggio degli artisti alle grandi band del passato.

«Il Giro d’Italia a Jesi rappresenta un’occasione eccezionale per vivere appieno il rapporto di passione viscerale che lega al ciclismo, uno sport amato da tutti. Per questo motivo il canto popolare, che rappresenta la massima espressione dei sentimenti di chi lavora, di ogni classe sociale ed è capace di portare in rilievo i grandi avvenimenti, si sposa alla perfezione col ciclismo e col Giro d’Italia, autentica festa popolare», spiega il manager de La Macina Giorgio Cellinese.

Al termine del concerto Gastone Pietrucci, autore di una grande mostra antologica di collages nel vicino Palazzo Bisaccioni, accompagnerà il pubblico a visitare le stanze dove sono esposte le sue creazioni e svelerà un altro aspetto sorprendente della sua verve artistica. La mostra resterà aperta fino alle 19.30.