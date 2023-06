“Concerto di fine anno”: la scuola secondaria Federico II riempie il Pergolesi di note e emozioni

JESI – Un pienone di note, colori, emozioni e sorrisi. E’ stato un vero dono alla città il “Concerto di fine anno” dell’Istituto Comprensivo Federico II di Jesi che nei giorni scorsi ha portato al Teatro Pergolesi una serata di musica, danza e allegria. In scena, gli allievi dell’indirizzo musicale della Scuola secondaria di I grado Federico II di Jesi insieme agli alunni delle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo: 178 bambini della scuola primaria Garibaldi hanno ballato sul palco eseguendo le coreografie di hip hop e modern realizzate da Alice Bellagamba e Alice Belvederesi, direttrici dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Balletto delle Marche” presieduta da Claudia Fabrizi. Una doppia esibizione dunque, delle orchestre degli alunni (87 musicisti) ma anche di ballo grazie alle coreografie curate dal Balletto delle Marche asd che ha portato sul palcoscenico, in vari momenti della serata, i piccoli delle classi 1°A, 1° C, 2° C, 3° A, 3° C, 4° A, 4° B, 4° C e 5° C con coreografie realizzate con il progetto gratuito “Le ali della Danza”.

L’evento, una tradizione dell’Istituto comprensivo, è stato riproposto nella magnifica cornice del teatro Pergolesi dopo la lunga pausa obbligata, causata dalla pandemia. E la città ha risposto con calore e affetto a questo invito, facendo registrare non solo un sold out ma anche il pieno di applausi. Sul palco per un saluto istituzionale da parte del Comune che ha concesso il patrocinio all’evento (in collaborazione con la Fondazione Pergolesi Spontini), l’assessore alle Politiche per l’Istruzione Emanuela Marguccio. Ha condotto l’evento la professoressa Laura Marotti, che ha scandito con l’orgoglio legittimo di vedere in scena i suoi alunni, sia i momenti di danza che di musica. Il programma musicale ha attraversato diverse epoche e diversi generi della storia della musica, dal barocco al pop, passando anche attraverso i musical e le colonne sonore di grandi film, pietre miliari della cinematografia mondiale, come “Per qualche dollaro in più”. Il gran finale con l’Orchestra delle seconde e terze classi e del Coro delle classi prime, che insieme hanno presentato “Supereroi” di Mr Rain, facendo emozionare e commuovere il pubblico del “Pergolesi”. Emozionante l’esibizione della cantante solista, l’alunna Francesca Pisten. Si sono esibite le due orchestre dell’Istituto: l’Orchestra delle prime classi e l’Orchestra delle seconde e terze classi della scuola secondaria di primo grado Federico II composte da 87 alunni. Hanno suonato con l’orchestra anche due ex alunni della scuola Federico II, Sofia Vitali al flauto e Alessandro Corsetti solista, alla tromba, a testimonianza di un rapporto con la scuola che continua nel tempo.

Ha dato il suo contributo con un’energica impronta musicale alla batteria, il giovane allievo di una scuola musicale della Vallesina, Giorgio Vietri. I ragazzi delle Orchestre sono stati diretti dai professori di strumento Marco Bartolini (docente di violino); Riccardo Bottegal (docente di violino); Daniele Cecconi (docente di chitarra); Antonella Nobili (docente di violino); Manuela Mazzieri (docente di pianoforte); Fabiola Braconi (referente dell’Indirizzo Musicale e docente di flauto).



Una serata bella, di emozioni e di leggerezza di cui c’era davvero bisogno. Una serata il cui successo, va detto, spetta non solo ai ragazzini ma anche a tutte le maestre delle classi coinvolte della scuola primaria Garibaldi e anche i genitori che in platea hanno applaudito con entusiasmo. E poi lui, coordinatore di alunni, insegnanti, factotum della sinergia tra le scuole dei due ordini – la secondaria di primo grado e la primaria Garibaldi – il dirigente scolastico professor Massimo Fabrizi, uomo di cultura, di cuore e di intraprendenza capace di trasformare i sogni dei suoi alunni in progetti concreti. E in applausi. Chapeau.