Concerto dell’Epifania per la Croce Rossa Italiana: in scena la corale Brunella Maggiori

JESI – Un appuntamento tradizionale per salutare le festività e sostenere le attività solidali della Croce Rossa Italiana. E’ il Concerto dell’Epifania per la Cri, organizzato dalla Corale Brunella Maggiori di Jesi. Il concerto si terrà il prossimo 6 gennaio alle 17,30 nella chiesa di San Pietro Apostolo, nel cuore della città. A estendere l’invito a tutti i volontari e alla cittadinanza è il presidente della Croce Rossa Comitato di Jesi dottor Francesco Bravi. «Il concerto – specifica il presidente Cri – vuole essere un omaggio non solo al Comitato di Jesi ma a tutta l’Associazione della Croce Rossa Italiana e Internazionale per la straordinaria opera umanitaria svolta in favore della popolazione fragile e sofferente in ogni Paese del mondo. Un’opera all’insegna della solidarietà, valore e principio rispettato e concretamente praticato anche dalla Corale Brunella Maggiori negli oltre trenta anni della sua attività».

Nella ricorrenza dell’Epifania i cantanti del Coro, diretti dal Maestro Stefano Contadini, si esibiranno in canti natalizi della tradizione popolare ma anche di autori contemporanei. L’auspicio è che la bellezza delle loro melodie e la carezza della musica possano rasserenare gli animi, rattristati dai tanti eventi luttuosi di quest’ultimo anno, in particolare il tragico incidente di Urbino in cui ha perso la vita un intero equipaggio di soccorritori della Potes di Fossombrone, evento che ha scosso profondamente tutto il mondo del soccorso e dell’emergenza.