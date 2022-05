Concertino “Burro e Salvia”: vent’anni tra musiche, canzonette e pure un ciak

Mauro Gozzi e l'allegra brigata festeggiano i vent'anni musicali. «Abbiamo in programma una serie di concerti realizzati ad hoc per festeggiare questo traguardo». Esibizione a Senigallia, Castelbellino e Chiaravalle.

JESI – Il gruppo musicale Concertino “Burro e Salvia” festeggia i 20 anni. Anche se a guardarli, i componenti della band, vent’anni proprio non glieli daresti. Sembrano eterni ragazzi Mauro Gozzi (capoconcertino e chitarra), Michele Bramucci (batteria), Giuliano Pietroni (mandolino), Franco “Fetta” Corinaldesi (tenore), David Mazzoni (tenore), Luigino Pallotta (fisarmonica) e Marco Tarantelli (contrabbasso), i “Burro e Salvia”. I musicisti hanno unito le forze dando vita a un delizioso progetto musicale che propone un vasto repertorio di canzoni e canzonette dal 1920 al 1950. Quelle del “belcanto” che hanno fatto conoscere e apprezzare l’Italia nel mondo e che ancora oggi sono ricordate, suonate e cantate davvero in tutto il mondo.

Le canzonette, riarrangiate, sono accompagnate da suggestive performance e abiti vintage, accessori, auto d’epoca, megafoni e tanta ironia. Sono questi gli ingredienti che fanno dei “Burro e Salvia” una ricetta musicale vincente da 20 anni.

Ancora oggi i loro show affascinano un pubblico sempre molto vasto. Si sono esibiti nelle piazze, nei teatri, nei matrimoni e ovunque ci fosse la richiesta di un tuffo nel passato in note. Nessuno meglio di loro può garantirlo. Quest’anno Mauro Gozzi e l’allegra brigata compostasi a Jesi festeggiano i vent’anni musicali.

«Abbiamo in programma una serie di concerti realizzati ad hoc per festeggiare questo nostro traguardo – spiega il capoconcertino – e infatti ci esibiamo nei luoghi della nascita e nelle piazze che ci hanno accolto con affetto in questi anni». Non potevano mancare, come teatro naturale dei concertini del ventennale, il Circolo Cittadino di Jesi dove il 14 maggio hanno registrato il sold-out; e il centro storico di Castelbellino. «Questo concerto nella magica Castelbellino si terrà l’11 giugno alle 21,30 nel centro storico – aggiunge Gozzi – perché vogliamo ricordare i bei tempi del ristorante “Tamburo Battente” e dell’amico Gino Sampaolesi, grande artista ed eclettico personaggio, che ha aperto le porte del suo ristorante alla nostra band tantissime volte. Saremo lì vicino l’11 giugno, nella piazza che confina con l’ex Tamburo Battente». E la band saprà certamente che quelle note così familiari arriveranno anche a Gino, nel posto migliore dove si trova adesso. Così come un ricordo commosso i “Burro e Salvia” lo rivolgono all’altro amico purtroppo mancato, Giuliano De Minicis.

I Burro e Salvia con Giuliano De Minicis (Foto di Davide Caporaletti dalla pag Facebook della band)

«Il 12 maggio di due anni fa ci ha lasciato il grandissimo amico Giuliano De Minicis. Era, è, e sempre sarà un nostro grandissimo amico. Parliamo di lui e lo ricordiamo con gratitudine ed affetto. Giulià…”Pienseremm sempr a tte”…E mai “distrattamente”», assicura la band che nel corso di questi vent’anni di strada ne ha fatta, nonostante qualcuno (più di qualcuno) li abbia accusati di rievocare la musica del Ventennio fascista. «Ma – precisa la band – quella musica è stata una boccata di ossigeno per quei tempi così bui per l’Italia. L’obiettivo ora sono i trent’anni e stiamo lavorando anche sul repertorio, che comunque attinge da quello stesso periodo storico».

Il Concertino ha animato il compleanno di Vittorio Sgarbi a Mantova, ha rappresentato l’Italia nel mondo (in Germania, Austria, Svizzera e Ungheria) e recentemente ha anche partecipato al ciak dell’ultimo film di Marco Risi, Il punto di rugiada, presto in uscita nelle sale cinematografiche: in due scene si vede la mitica batteria del Concertino, inconfondibile. La band, contattata appositamente dal regista, per la pellicola ha appositamente preparato cinque brani.

Un bel successo per la band che da 20 anni si esibisce in tutta Italia e anche all’estero, esportando il bel canto e la nostra tradizione musicale anche oltre i confini italici. Il prossimo appuntamento con i “Concertini del ventennale” sarà a Senigallia, domenica 29 maggio dalle 19,30 per un aperitivo vintage al Pasquini Coffee in piazza Roma. Poi, la chiusura alla Gelateria Rosita lungo corso Matteotti a Chiaravalle, il 16 giugno alle 21.30 con il Concerto presentazione de “Il gusto del ventennale”. «Per questa occasione – dice Michele Bramucci – sarà proposto un gelato ispirato al Concertino Burro e Salvia». Per conoscerli meglio, www.burroesalvia.it o il profilo Facebook.