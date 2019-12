Il Comune di Jesi non paga l’Imu a Montecarotto, sanzionato

Dovrà versare 387 euro per sanare il mancato versamento dell'imposta dovuta su immobili di proprietà. Terreni e fabbricati che, fra l'altro, sono in vendita

JESI – 387 euro, compresi interessi legali e sanzione. A tanto ammonta la cifra che il comune di Jesi ha versato al municipio di Montecarotto. Nel 2014, infatti, i tecnici di piazza Indipendenza non hanno pagato l’Imu per alcuni immobili situati nel vicino Comune. In particolare, fabbricati e terreni acquistati a suo tempo per realizzarvi il canile, progetto poi naufragato.

Trattasi di un appezzamento di terreno di 16.330 mq, su

cui insiste un edificio di civile abitazione ed un canile per 40 posti già provvisto di autorizzazione. L’immobile, ubicato appunto a Montecarotto in via Coste n. 6, in zona agricola a circa 2-

3 km dal centro abitato, è realizzato su due piani. Il terreno agricolo circostante è adibito a canile con relativi 10 box realizzati.

Informazioni acquisibili sul sito istituzionale di Jesi, in quanto gli immobili ubicati a Montecarotto sono da tempo in vendita. C’è tempo fino al 10 gennaio, infatti, per presentare domanda di acquisto. Il prezzo base d’asta è di 142 mila euro.

Terreni edificabili, fabbricati, capannoni e garage. Ma anche appartamenti ed edifici, come l’ex scuola di Colle Pacifico, villa Federici, o quella che fu la casa colonica dell’azienda agraria comunale Arcafelice. L’amministrazione ha messo sul mercato immobili di proprietà del valore superiore a 2,5 milioni di euro, sperando di trovare acquirenti. Le eventuali entrate serviranno infatti a finanziare le opere pubbliche.

