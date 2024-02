Il Comune di Fabriano partecipa alla Green Food Week, menù biologico nelle mense scolastiche

FABRIANO – Il Comune di Fabriano partecipa alla Green Food Week, un’iniziativa organizzata dall’associazione Food Insider che prevede una settimana speciale dedicata a promuovere menù sostenibili e a minor impatto ambientale nelle mense italiane, incoraggiando l’adozione di abitudini alimentari ecologiche. L’obiettivo della Green Food Week è sensibilizzare sull’importanza di una dieta a basso impatto ambientale, promuovendo l’uso di alimenti “amici del pianeta” come quelli vegetali, biologici e locali, che richiedono limitate risorse idriche ed energetiche, contribuendo positivamente alla salute del nostro pianeta. Inoltre, l’iniziativa mira a coinvolgere gli studenti nelle scuole, incoraggiandoli a consumare legumi, verdura e frutta per ridurre gli sprechi alimentari. Il Comune di Fabriano in collaborazione con JesiServizi si unirà a numerosi altri Comuni in tutta Italia nell’offrire nelle mense scolastiche un menù Green per giovedì 8 febbraio, dimostrando così il suo impegno concreto verso uno stile di vita sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

L’iniziativa

«L’adesione al progetto – commenta l’assessore Maurizio Serafini con deleghe: Welfare; Servizi Sociali; Fragilità. Politiche della famiglia; Pari opportunità; Politiche abitative, Politiche educative; Coesione sociale; Resilienza; Inclusione e Volontariato – è parte di un percorso da portare avanti anche insieme a JesiServizi attuale gestore della refezione scolastica, è un tassello dell’attenzione che l’Amministrazione pone sul tema dell’educazione alimentare anche in ottica della riduzione degli sprechi e della promozione di uno stile di vita più sano e sostenibile volto anche alla tutela e al rispetto dell’ambiente». Il menù prevede pasta (biologica filiera corta) all’olio extravergine d’oliva (biologico) e Parmigiano Reggiano (biologico); lenticchie (biologiche) al pomodoro (biologico); insalata (biologica) e mela (biologica); pane (biologico-filiera corta); frutta fresca di stagione (biologica). «A corollario di ciò per l’annualità 2023 l’Ente come Comune capofila è stato beneficiario delle risorse messe a disposizione dalla Regione Marche attraverso la pubblicazione di un bando per intervenire sul problema dello spreco alimentare. È stato finanziato il progetto “Una comunità che agisce per il cambiamento” che è nato dalla determinazione di unire le forze per affrontare uno dei problemi più urgenti della nostra società: lo spreco di cibo. Attraverso azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento della Comunità, azioni concrete di raccolta, recupero e redistribuzione del cibo con l’obiettivo principale di ridurre lo spreco aiutando chi è in difficoltà nel nostro territorio», conclude l’assessore di Fabriano, Maurizio Serafini.