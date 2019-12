Jesi, ecco quanto spenderà il Comune per demolire il vecchio ospedale

JESI – Entreranno in azione in primavera le ruspe all’ex ospedale di viale della Vittoria. La demolizione del plesso più nuovo è ormai cosa certa. Stabilito anche il costo dell’intervento: 1.062.701,87 euro. L’immobile ed annessa area sono di proprietà dell’Asur Marche a circa l’88%. Il Comune, pertanto, parteciperà per la sua quota del 12,10%, vale a dire 128.586,93 euro.

Successivamente, si procederà con l’abbattimento dell’ex Laboratorio Analisi. Naufragata a causa degli elevati costi, la possibilità di riqualificarlo. In attesa di rivedere il piano di recupero, il perimetro dell’ex ospedale verrà sistemato per essere utilizzato quale parcheggio, con tanto di introduzione del verde.

«Volevamo evitare che l’area rimanesse chiusa a tempo indeterminato – ha specificato l’assessore ai lavori pubblici, Roberto Renzi -. Così potremo utilizzarla con funzionalità pubbliche. Relativamente al progetto di recupero, le previsioni del 2005, in scadenza a gennaio 2020, saranno aggiornate. Noi faremo la nostra parte per incidere in merito, nonostante il Comune detenga circa il 12% della proprietà. Non verrà abbattuto il Fatebenefratelli di Corso Matteotti. Ci sono diverse ipotesi in campo, fra le quali l’utilizzo dell’immobile per l’istituto d’arte e annesso polo per attività culturali».

C’è chi, come il movimento Jesi in Comune, ha chiesto di organizzare un’assemblea pubblica per confrontarsi sul futuro di quegli importanti spazi urbani. Di sicuro, passeranno anni prima che vengano edificati nuovi edifici, anche considerando la crisi del settore immobilare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA