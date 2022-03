Jesi, Comune a caccia di contributi per riqualificare i giardini pubblici (lato stadio)

JESI – Ammonta a 575 mila euro il progetto di riqualificazione dei giardini pubblici di viale Cavallotti (lato stadio). Il Comune prova a intercettare i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per procedere alla manutenzione straordinaria e al recupero, essendo un bene vincolato ex DM 22/04/1964.

Si fa riferimento, in particolare, “all’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”.

Al momento, la gestione ordinaria è a carico della società Jesiservizi, che si occupa anche dello stadio Carotti. Il via libera del consiglio comunale è stato formalizzato attraverso una determina con relativo impegno di spesa per dare la possibilità alla municipalizzata di prendere possesso dell’impianto sportivo e dell’annessa area verde. Il Comune ha impegnato 67 mila euro per risolvere alcune impellenti criticità della struttura.

L’azienda a partecipazione pubblica guidata da Salvatore Pisconti intende effettuare la posa in opera di reti per impedire la nidificazione e lo stazionamento dei piccioni sul tetto della tribuna, interventi urgenti di eliminazione delle crepe che generano infiltrazioni di umidità e perdite d’acqua nella tribuna e nella fontana del parco e installazione di una pompa di ricircolo, interventi sostitutivi di parte dei sanitari e delle rubinetterie degli spogliatoi, ripristino dell’impianto di irrigazione ed eliminazione delle perdite di acqua nel campo in erba.