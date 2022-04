Jesi, il Comune ha 235 dipendenti. Le donne superano gli uomini

JESI – Sono 235 i dipendenti attuali del Comune di Jesi. Di questi, 127 sono donne, e rappresentano il 54,3% del personale, e 108 uomini. La ricognizione è stata effettuata al 31 dicembre 2021 per l’approvazione del piano delle azioni positive.

Appena 8 i dipendenti sotto i 30 anni: 4 uomini e 4 donne. La fascia d’età maggiormente rappresentata è quella al di sopra dei 50 anni. Non a caso è anche l’età media del personale, che ammonta a 50 anni per il personale non dirigente e a circa 53 anni per il personale con incarico di Alta Professionalità e Posizione Organizzativa. Di un paio di anni più elevata l’età media dei dirigenti.

Relativamente al titolo di studio, sono 88 le persone laureate: 57 uomini e 31 donne. A tempo determinato invece sono tre i lavoratori (età media 52,6 anni).

Nel conto totale non risultano i dipendenti della municipalizzata Jesiservizi, circa 110, che si occupano di igiene urbana, mense scolastiche, farmacie comunali, trasporto scolastico (e disabili), controllo della sosta a pagamento, illuminazione pubblica, gestione dello stadio Carotti e del parco adiacente.