Il Commissario Angelo Sebastianelli nuovo dirigente della PS di Fabriano

FABRIANO – Il Commissario capo Angelo Sebastianelli è il nuovo dirigente del Commissariato di Fabriano. Originario della piccola frazione di Monterosso di Sassoferrato, dal lontano 1994 ha prestato servizio come vice commissario presso il Commissariato di Jesi. Un personaggio molto conosciuto, dunque, nella città di Federico II, che ha lasciato proprio ieri per accingersi ad assumere il nuovo incarico di dirigente del Commissariato di Fabriano, ruolo ricoperto finora dal Commissario Moira Pallucchi trasferita alla Questura di Pesaro.

Il Commissariato di Fabriano

Un ritorno a casa, alle origini se vogliamo, per Sebastianelli che a Jesi ha affiancato il dirigente, dottor Mario Sica, e ha portato avanti con capacità alcune delicate indagini, tra cui la più recente sulla rapina di un uomo in via Gallodoro da parte di due giovani che avevano usato il denaro del poveretto per giocare alle slot. Non si tratterebbe di un incarico definitivo per Sebastianelli, bensì di un onere pro tempore, che lo terrà lontano comunque dalla sua Jesi fino a primavera inoltrata. Dunque un nuovo incarico da Dirigente, su una realtà che, sebbene conosciuta, è certamente molto diversa da quella jesina.