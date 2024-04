Il Comitato della Croce Rossa di Fabriano dona un defibrillatore per le emergenze cardiache

Il defibrillatore, ricevuto dal sindaco Daniela Ghergo e dal comandante della polizia locale Cataldo Strippoli, entrerà a far parte dell’equipaggiamento della pattuglia in servizio sulle strade cittadine

FABRIANO – La tempestività è tutto in caso di emergenze. Forti di questa verità, il comitato di Fabriano della Croce Rossa Italiana, con la sua Presidente Alessia Gentili, ha donato ai fabrianesi, attraverso la polizia locale del Comune, un defibrillatore per le emergenze cardiache. «Il defibrillatore semi-automatico esterno (DAE) è un dono ricevuto dalla Croce Rossa di Fabriano dall’EPAP (Ente di Previdenza e Assistenza), che a sua volta la Croce Rossa ha scelto di donare al Comune e alla popolazione. Questo perché la diffusione della conoscenza e la prevenzione sono le prime “medicine” per curare», il commento della Presidente Alessia Gentili. Il defibrillatore, ricevuto dal Sindaco Daniela Ghergo e dal Comandante della polizia locale Cataldo Strippoli, entrerà a far parte dell’equipaggiamento della pattuglia in servizio sulle strade cittadine e consentirà di intervenire con tempestività nel caso di segnalazioni di arresti cardiaci.

«Ci sono molti defibrillatori già presenti sul territorio, per questo siamo stati contenti di destinare questo apparecchio ad un utilizzo itinerante, poiché sarà parte dell’equipaggiamento della pattuglia della polizia locale. Ci faremo carico, in modo gratuito, di erogare anche la formazione certificata ai vigili tramite i nostri istruttori», conferma la presidente del circolo di Fabriano della Cri, Alessia Gentili. «Il gesto del Comitato di Fabriano della Croce Rossa è un segno di grande altruismo da parte di una associazione che fa della generosità e del dono la sua missione. Ringrazio la Presidente Alessia Gentili per il suo impegno nel rendere più sicura la nostra comunità. Dotare la nostra polizia Locale di un defibrillatore automatico esterno (DAE) a bordo delle pattuglie, permetterà di affrontare le situazioni di emergenza con maggiore efficacia, aumentando le possibilità di interventi tempestivi. Rivolgo anche un ringraziamento a tutti i volontari della Croce Rossa che, con dedizione e sacrificio, donano il loro tempo agli altri e garantiscono alla comunità un servizio prezioso e indispensabile», ha concluso il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo.