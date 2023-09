Colpo gobbo a Maiolati Spontini, sbancato il “Turista per Sempre”: grattati 2 milioni a Moie

MAIOLATI SPONTINI – Un colpo di fortuna inaudito, di quelli che a Moie non erano mai capitati finora. Un giocatore ha vinto il massimo montepremi del gratta&vinci “New Turista per sempre” (1 milione e 936.849 euro) con un biglietto da 5 euro. La maxi vincita, avvenuta la scorsa settimana, è stata resa nota solo oggi dall’agenzia Agimeg. E quella che fino a poche ore fa era incredulità adesso lascia il posto a una grande curiosità: chi sarà il super fortunato baciato in bocca dalla dea bendata? A Moie si ricorrono le chiacchiere, come è normale che sia in un piccolo centro di appena 6000 abitanti. Il giocatore ha acquistato un biglietto da 5 euro del gratta&vinci “New Turista per sempre” e ha grattato la striscia argentata all’interno dell’area “I tuoi Numeri”: trovando per 2 volte la scritta “turista per sempre” si è accaparrato il jackpot che sfiora i 2 milioni di euro. Secondo le regole del gioco, 300mila euro gli saranno pagati subito, poi avrà 6.000 euro al mese per 20 anni e un bonus finale di 100mila euro: per una vincita totale che ammonta a 1milione e 936.849 euro. A Moie la prima vincita d’Italia così consistente, poi 1 milione è andato a Cagliari. Una cifra così alta non era mai stata raggiunta: nel 2014 un 50enne padre di famiglia aveva vinto 400.000 euro al “Miliardario”. Ma di milioni neanche l’ombra, almeno fino ad ora.

«Mi era arrivata come una chiacchiera e confesso di averla considerata come tale fino ad ora – dice il sindaco Tiziano Consoli -, sono certamente felice per il vincitore (o la vincitrice), chiunque sia. E ben venga un colpo di fortuna così grande nella nostra zona. Come sindaco spero che, se il fortunato è figlio di questo territorio, non ne dimentichi le istanze anzi sia sensibile ad alcune criticità e a chi ha bisogno di un piccolo aiuto: la solidarietà è essenziale nelle piccole comunità e la fortuna di uno può essere d’aiuto ad altri».