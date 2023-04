Coldiretti Donne Impresa, Francesca Gironi confermata per la provincia di Ancona

Il movimento femminile delle imprenditrici agricole di Coldiretti ha scelto la continuità eleggendo, nell’assemblea per il rinnovo cariche, l’allevatrice jesina che è al terzo mandato e rappresenta l’agricoltura in rosa nelle Marche e in Europa

ANCONA – Sarà ancora Francesca Gironi la delegata anconetana di Donne Impresa provinciale. Il movimento femminile delle imprenditrici agricole di Coldiretti ha scelto la continuità eleggendo, al termine dell’assemblea per il rinnovo delle cariche, l’allevatrice jesina che è al suo terzo mandato e rappresenta l’agricoltura in rosa sia nelle Marche che in Europa con la partecipazione al Bureau di presidenza delle Commissione Femminile del Copa Coceca, la federazione europea che comprende le associazioni di agricoltori e cooperative agricole, e come membro del Comitato Femminile dell’Oma, l’Organizzazione mondiale degli agricoltori.

Francesca Gironi a Jesi ha un allevamento di cavalli sportivi (concorsi a ostacoli) e coltiva foraggio in biologico per l’alimentazione dei suoi animali. Nella sua azienda si occupa anche di agricoltura sociale con progetti di assistenza e residenzialità per persone con disagio psichico e disabilità e inserimento lavorativo per detenuti condannati a pene alternative al carcere.

«Mi fa molto piacere ricevere ancora una volta la fiducia delle colleghe e dell’organizzazione. Abbiamo una squadra competente e dinamica pronta per essere al servizio di tutte le imprenditrici della provincia di Ancona a supporto dei progetti futuri» ha commentato la Gironi. In agricoltura dal 2008 scelta dopo gli studi in legge e dopo aver lasciato la precedente attività nel settore della comunicazione d’impresa, la Gironi avrà al suo fianco un direttivo composto da Mirta Manizza, Martina Salciccia, Marina Carbonetti, Maila Camilletti e Maria Biocco