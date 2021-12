Colazione con Babbo Natale: a Jesi si brinda col latte QM Trevalli – VIDEO

JESI- Una colazione speciale, sana, genuina, marchigiana e Natalizia. Con un ospite speciale, il babbo di tutti i bimbi (buoni e presunti tali): oggi al Circolo cittadino di Jesi c’è stato Babbo Natale a colazione!

E per il vip di questo mese, inondato da letterine e abbracci, da richieste di regali e da promesse di bontà a scadenza, una buonissima colazione con il latte di alta qualità QM TreValli Cooperlat.

L’appuntamento questa mattina (5 dicembre) era al Circolo Cittadino di Jesi, vestito a festa per accogliere Babbo Natale con un gruppo di bambini. «L’obiettivo di questa mattinata con Babbo Natale è valorizzare i prodotti del territorio e riscoprire la tradizione della colazione delle campagne con prodotti semplici ma buoni – dice Paolo Cesaretti (brand manager di Trevalli Cooperlat) – il nostro latte QM qualità marchigiana è realizzato attraverso un modello produttivo che integra agricoltura e allevamento per ottenere una qualità eccellente e sostenere un metodo di lavoro capace di valorizzare il territorio».

Figaro-Babbo Natale con Selena Abatelli

Una mattinata dedicata alle famiglie e ai bambini tra musica, animazioni e una gustosa colazione tipica marchigiana. Accanto a Babbo Natale e i suoi elfi, tante bontà all’insegna del gusto sano e genuino. Ma non solo golosità, anche musica, sorprese e risate con il maestro David Uncini, Babba Natale con Figaro e Selena Abatelli, l’animazione con l’elfa Monia della Summer Power, la simpatia della poetessa Marinella Cimarelli.

La Colazione Marchigiana è un format ideato da Trevalli Cooperlat e dalla cooperativa “Il Biroccio” per promuovere la qualità dei prodotti. «L’ingrediente principale che rende questo format della Colazione Marchigiana vincente è la qualità delle materie prime con cui vengono realizzati il latte QM Trevalli e i nostri dolci – sottolinea il presidente della Cooperativa Il Biroccio Gianfranco Scattolini – oggi offriamo ai bambini e ai loro genitori biscotti, ciambellone e dolciumi realizzati con farine speciali, per una colazione che è buona e sana». La simpatica iniziativa è a cura del Ristorantino-Circolo Cittadino di Jesi in collaborazione con l’associazione culturale Willer&Carson e con il gruppo di improvvisazione teatrale Stupor Mundi Jesi. I bimbi hanno portato la loro letterina a Babbo Natale, hanno fatto le foto, giocato con i palloncini a forma di animaletto e affondato le guancette nei dolci morbidissimi e gustosissimi della cooperativa Il Biroccio.

Un anticipo di Natale che fa davvero bene al cuore, grazie anche al “Ristorantino-Circolo Cittadino” di Roberto Giardinieri che ha messo a disposizione una location d’eccezione nel cuore della città.

Mission di Trevalli Cooperlat – brand marchigiano che associa circa 1.000 produttori agricoli che conferiscono la materia prima a 13 cooperative del territorio – è valorizzare il latte anche con iniziative rivolte ai più piccoli, ecco dove nasce l’idea della Colazione Marchigiana.