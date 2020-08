Club Scherma Jesi, l’Open Day per ripartire

JESI – Un Open Day dedicato ai più piccoli per ripartire. È l’iniziativa annunciata dal Club Scherma Jesi per le due giornate del 1 e 3 settembre prossimi, un evento a cui sono invitati i bambini dai 6 ai 12 anni che potranno entrare nel mondo di questa disciplina. Al palascherma “Magini” di via Solazzi ci saranno i campioni e le campionesse, che con gli insegnanti presenteranno lo sport che da decenni dà lustro alla città di Jesi nel mondo.

«Abbiamo voluto a tutti i costi organizzare queste due giornate di condivisione emozionale per farci sentire vicini alla popolazione – dice il presidente del Club Scherma, Alberto Proietti Mosca – poiché profondamente convinti che la ripartenza deve avvenire anche tramite lo Sport e la valorizzazione delle nostre eccellenze jesine».

Gli ori mondiali e olimpici e i traguardi non vengono a caso, ma sono frutto di un lavoro che inizia dai piccoli atleti. «Praticare uno sport sano per avere una Nuova Vita o New Life come la chiamiamo nella nostra società, ci permette di affrontare la vita da un punto di vista sportivo e di salute con istruttori e in condizioni uniche. Abbiamo sempre messo quello spirito che molti conoscono e che vorremmo con piacere estendere o riproporre a chi ancora non ha avuto modo di poter vedere come lavoriamo con i giovani per raggiungere i risultati che spesso esaltano i nostri atleti sino alle Olimpiadi. Ci piace pensare e ci sforziamo di trasmettere lo spirito jesino che ci contraddistingue ed è anche il sentimento tramutato in pedana dove “La vita va affrontata in punta di fioretto”».

Per info si può contattare il numero telefonico 393399702 o visitare il sito www.schermajesi.it.