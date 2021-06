JESI – Oltre 300 chilometri di autonomia con un pieno di energia. Zero vibrazioni, zero strappi, zero cambi di marcia. Coppia immediatamente disponibile e servizi programmabili da remoto. È una porta sul futuro la nuova Citro ë n C4 electric. Un’auto elegante e dinamica, dal design particolarmente accattivante, senza tuttavia rinunciare a visibilità, comfort e piacere di guida. Mattia Quattrini della concessionaria Pieralisi ci ha accolto a bordo, accompagnandoci fra le colline marchigiane per illustrarci le peculiarità e i punti di forza del veicolo 100% elettrico.

Le caratteristiche salienti

– Batteria con una capacità di 50 kWh, che offre fino a 350 km di autonomia sul ciclo WLTP, garantita per 8 anni o 160.000 km, per il 70% della capacità iniziale

– Tre modalità di guida: Normal (per avere il miglior compromesso tra autonomia e prestazioni dinamiche esaltanti), Eco (per ottimizzare il consumo di energia), Sport (per massimizzare le performance con la massima potenza e coppia disponibile)

– Il selettore del cambio in metallo offre 3 posizioni (R, N e D) per selezionare facilmente la retromarcia, la folle o la funzione “Drive”

– Possibilità di selezionare i tasti P (per attivare la modalità Parcheggio) e B (per attivare la modalità “Brake” e recuperare energia durante le fasi di decelerazione e frenata)

– Il volume del bagagliaio di Nuova Citroën-C4 100% ëlectric ha capienza di 380L

– Disponibili numerose soluzioni di ricarica

– Lo sportellino di ricarica incorpora una luce colorata per seguire visivamente l’intero processo di ricarica, disponibile anche sull’applicazione MyCitroën

– Manutenzione ridotta

– Accesso agli ecoincentivi statali (Ecobonus).