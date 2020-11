JESI- La sua presenza era costante e allegra, ora che ha smesso di ridere e tenere compagnia agli amici di sempre, la sua assenza pesa come un macigno nella vita di tanti. Si è spento nella notte tra sabato e domenica, Alessandro Maria Bigi, 75 anni, ex insegnante e socio del Circolo cittadino di Jesi. Malato da tempo, le sue condizioni si sono aggravate. È stato trasportato all’ospedale Carlo Urbani, ma nella notte le condizioni sono precipitate tragicamente fino al decesso. La salma è stata trasferita alla Casa del Commiato di Bondoni, in via dell’Industria a Castelplanio, dove lunedì mattina sarà aperta la camera ardente (dalle ore 9 alle 12,30). Nel pomeriggio alle ore 15,15 nella chiesa Regina della Pace di Jesi saranno celebrati i funerali, osservando tutte le prescrizioni sanitarie anti-covid, poi la tumulazione al cimitero comunale.

Grande sconcerto tra gli amici di sempre, tra i soci del Circolo e tra tutte quelle persone, tantissime, che hanno conosciuto Alessandro Maria Bigi, soprannominato “il bello”. Diplomato all’Itis Montani di Fermo, era insegnante di applicazioni tecniche. Ha insegnato alla scuola media di Filottrano, poi all’Itis Marconi di Jesi e all’Ipsia Egisto Pieralisi di Jesi dove era tecnico pratico. Raggiunta la pensione, dieci anni fa, dedicava gran parte del suo tempo alle attività ricreative del Circolo Cittadino di cui era uno dei soci storici.

Negli anni ’80-’90 aveva anche fatto parte del consiglio direttivo. Appassionatissimo di calcio (aveva nel cuore la Jesina tanto da essere onnipresente allo stadio Carotti, ma per la massima serie guardava con attenzione il Milan) aveva fondato la squadra di calcio del Circolo Cittadino, “Il 7C” che non comprendeva solo partite ma anche molte ricreazioni e momenti goderecci e mangerecci. Il 7C ha resistito per 30 anni, coinvolgendo tantissimi appassionati anche nell’organizzazione di tornei interregionali. D’estate lasciava la sua Jesi per trascorrere il tempo al mare, facendo lunghe uscite in barca con gli amici di sempre e frequenti tappe in Croazia. Amava la vita e ogni sua sfumatura, ogni pennellata di colore da condividere con gli amici e con la famiglia. La sua ironia, la sua allegria, resteranno per sempre nel cuore di chi lo amato. Lascia la moglie Ivana e i due figli Elisa e Francesco. A dicembre sarebbe diventato nonno.

Alessandro Maria Bigi durante una delle uscite in barca con gli amici.