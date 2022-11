Il Circolo cittadino di Jesi ospita la 51^ Mostra Ornitologica

JESI – Tre giorni dedicati alle più particolari, ricercate, esotiche piume colorate: al Circolo Cittadino di Jesi da venerdì 11 a domenica 13 novembre ospita la 51esima edizione della “Mostra Ornitologica” organizzata dall’associazione Ornitologica Anconetana con i patrocini del Comune di Jesi e della Regione Marche. Grazie alla disponibilità del presidente del Circolo Cittadino Gianluca Mucelli e del Direttivo, gli stand della mostra saranno dislocati nei campi da tennis del circolo e nel parcheggio della piscina comunale.

Si potranno ammirare dai canarini ai pappagalli di diverse specie provenienti da tutto il mondo. La kermesse espositiva è abbinata a prove di tennis per i più piccoli a cura del Tennis Club del Circolo cittadino, un concorso di disegno per le scuole e uno spazio per gli hobbisti. Domenica alle 15 in programma uno spettacolo di falconeria a cura dell’associazione Le Ali della Terra.

«L’associazione Ornitologica anconetana – dice il presidente Emanuel Santoni – raggruppa ornicoltori e allevatori di uccelli della provincia di Ancona, aderisce con oltre 234 associazioni italiane alla FOI-Federazione Ornicoltori Italiani e si prefigge di diffondere l’amore e la conoscenza degli uccelli e il rispetto del loro habitat. Il nostro motto è “allevare è proteggere”». Le specie saranno esaminate e premiate da giudici internazionali, venerdì pomeriggio.

Apertura al pubblico: venerdì, dalle ore 16 alle 21; sabato dalle 9 alle 21 e domenica 13 dalle 9 alle 18. Alla mostra parteciperanno anche gli utenti del corso di arteterapia presso La fattoria dei sogni di Selena Abatelli.