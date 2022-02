Cinquantenne sparisce col cagnolino, rintracciata a Perugia su una macchina risultata rubata

JESI – Aveva destato un certo allarme e preoccupazione la scomparsa di una donna di Jesi, 50enne, allontanatasi insieme al suo cagnolino Charlie. Dopo giorni di ansia, della donna si è avuta finalmente notizia. È stata ritrovata nei pressi di Perugia, a bordo di una macchina (una Fiat Panda) che, dal controllo al terminale delle Forze di Polizia, risultava rubata e di cui il proprietario aveva denunciato il furto il 3 febbraio scorso. L’annuncio della scomparsa e la richiesta di aiuto da parte dei familiari era stato diffuso anche sui social ed era rimbalzato di bacheca in bacheca. Il fratello, in particolare, si era mobilitato per ritrovarla temendo che potesse esserle successo qualcosa. Al momento della scomparsa la donna era vestita di nero con un paio di scarpe da tennis. Due giorni fa, era stata avvistata a Montoro e San Biagio di Filottrano. Poi più nulla. E col passare delle ore l’ansia aumentava. Poi ieri, la segnalazione del ritrovamento. La jesina è stata rintracciata in Umbria, lungo la E45, dalla Polizia Stradale durante un servizio di vigilanza e controllo del territorio. Agli agenti che le hanno intimato l’alt per il controllo, è apparsa confusa e incapace di fornire risposte coerenti con la situazione. L’auto su cui viaggiava, invece, è risultata di provenienza furtiva. La Panda è risultata di proprietà di un’azienda agricola di Filottrano che ne aveva denunciato il furto il 3 febbraio. Pertanto, alla luce della complessità della situazione, la 50enne è stata denunciata all’autorità giudiziaria per ricettazione, poi è stata riaffidata ai familiari. Il veicolo è stato restituito al proprietario.