Cinema e spettacoli all’aperto, la proposta di Jesi in Comune per l’estate

Il movimento d'opposizione presenta una mozione per sollecitare l'amministrazione all'allestimento di un'arena per eventi così da rilanciare la cultura e rispettare le precauzioni Covid-19

JESI – Un’arena per proiezioni cinematografiche e spettacoli all’aperto, con tanto di cartellone delle iniziative. È la proposta formulata da Jesi in Comune in vista della stagione estiva. I consiglieri comunali Samuele Animali, Francesco Coltorti e Agnese Santarelli presentano a tale proposito una mozione, da discutere e mettere al voto in occasione della prossima seduta consiliare.

«Da alcuni anni ormai – spiegano – a Jesi non viene più allestita un’arena cinematografica all’aperto per la stagione estiva. La stagione cinematografica 2019-20 è stata bruscamente interrotta dalla pandemia ancora in atto. La stessa ripresa dell’attività della multisala cinematografica è in dubbio, a causa delle prevedibili restrizioni cui sarà soggetta e delle vicende del contratto attualmente in essere tra proprietà e gestore. Lo svolgimento di proiezioni all’aperto consente l’adozione di misure di sicurezza idonee con costi organizzativi ed economici più contenuti rispetto alle sale chiuse. La disponibilità di un “teatro” in regola con le prescrizioni vigenti potrebbe essere anche l’occasione per incentivare la ripresa di alcune attività già programmate dagli operatori del settore culturale, delle arti e dello spettacolo, fortemente penalizzato dall’annullamento della stagione in corso».

Jesi in Comune impegna pertanto l’amministrazione e il sindaco Massimo Bacci «a promuovere in vista della stagione estiva l’allestimento di un’arena per proiezioni cinematografiche e spettacoli all’aperto, assicurando un contributo economico e logistico nella predisposizione del cartellone e nella realizzazione delle iniziative che verranno programmate». Sarà il consiglio comunale a decidere.