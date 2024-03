Ciclismo, ad Arcevia il passaggio della sesta tappa della Tirreno Adriatico

ARCEVIA – Il grande ciclismo arriva alla perla dei monti. Sabato 9 marzo Arcevia sarà parte dell’itinerario della 6^ Tappa della Tirreno Adriatico che partirà da Sassoferrato e arriverà a Cagli. Una bella notizia non solo per gli appassionati di questo splendido sport ma anche per i semplici curiosi che potranno ammirare grandi campioni sfidarsi su strade fuori dai più rinomati circuiti.

La Tirreno Adriatico 2024, la corsa dei due mari, si sta snodando fino al 10 marzo tra la Toscana, l’Umbria, il Lazio, l’Abruzzo e le Marche. Cinque le regioni nel percorso di 1.118 km, con partenza da Lido di Camaiore (Lucca), sede della cronometro individuale d’apertura, ed arrivo a San Benedetto del Tronto. Nello specifico la sesta tappa prevede un percorso di 180 km dall’alto anconetano fino a Monte Petrano, in provincia di Pesaro Urbino

Con la vittoria della quinta tappa, il ciclista danese Jonas Vingegaard è attualmente il leader della corsa Tirreno Adriatico 2024 che passerà dunque anche per Arcevia: per il comune dei nove castelli e per le aree interne che ospiteranno una parte o anche solo il passaggio dell’evento si tratta di una occasione eccezionale, di calibro internazionale che può essere una vetrina per il territorio.

Qui è possibile visionare l’intero percorso della 6^ tappa: Tirrenoadriatico.it/tappe/tappa-6-tirreno-adriatico-2024/.