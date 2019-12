“Ciao Martino”, Jesi piange l’imprenditore Lombardi

JESI – Vigilia di Natale triste e grigia per la città. Si è spento questa mattina Martino Lombardi, consigliere comunale di Jesiamo nonché titolare assieme al fratello della Digitall di Monsano. Conosciuto da tutti e apprezzato per la sua gentilezza, i suoi modi di fare e il sorriso, lascia due figli. Era separato. Classe 1965, nel 2017 si era candidato con la lista Jesiamo, al fianco del sindaco Massimo Bacci, riuscendo a farsi eleggere in consiglio comunale, dal quale mancava ormai da mesi. Il tumore, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

«Avrei voluto approfittare di questo giorno di vigilia per fare gli auguri alla città tutta – scrive il sindaco Massimo -. È piombata invece come un macigno la notizia della prematura scomparsa di Martino Lombardi, un caro amico prima ancora che un consigliere comunale ed un imprenditore illuminato. Una persona solare, brillante, piena di vitalità e di vita. Una persona che mancherà tantissimo ai molti che lo hanno conosciuto e che gli hanno voluto bene. Ciao Martino!». Negli ultimi tempi, l’assessore ai servizi sociali Marialuisa Quaglieri, coordinatrice dello Iom, andava spesso a trovarlo, essendo una sua grande amica.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio, dalla politica e dal mondo imprenditoriale innanzitutto, a conferma che chi aveva la fortuna di conoscerlo poteva apprezzarne il carattere, la voglia di vivere, lo spirito sempre construttivo e la disponibilità. «L’associazione Jesiamo – le parole del suo gruppo consiliare – esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Martino Lombardi, un grande abbraccio va prima di tutto ai figli, ai familiari e quanti fino all’ultimo gli sono restati vicini. Se ne va una persona sincera, schietta, allegra, con un grande entusiasmo per la vita che troppo presto lo ha abbandonato.

Lo ricorda anche il consigliere del Pd, Andrea Binci: «Le mie più sentite condoglianze alla famiglia. Da quando l’ho saputo stamattina non riesco ancora a crederci. Se ne va una persona affabile, cordiale che ho conosciuto in Consiglio Comunale e che non dimenticherò».

«Oggi è un giorno di grandissimo dolore – dice la Premiata Fonderia Creativa, agenzia di comunicazione che collaborava con Martino e la Digitall -. Se ne va un amico, un professionista d’altri tempi, una persona unica. Fortunati ed onorati di averlo potuto conoscere e di averci potuto collaborare in tanti progetti.

La sua forza ed il suo entusiasmo resteranno per sempre nei nostri cuori. Ciao Martino fai un buon viaggio».

«L’Aurora Basket – un altro dei tanti messaggi che stanno arrivando – partecipa commossa al lutto che ha colpito la famiglia Lombardi per la prematura scomparsa del caro Martino. Fornitore e sponsor dell’Aurora Basket, Martino è stato vicino alla società dimostrando attaccamento e sensibilità verso il movimento del basket cittadino. Alla sua famiglia le condoglianze sincere».

I funerali saranno celebrati giovedì 26 dicembre alle ore 10presso la Chiesa di San Giuseppe.

