Chiusa la III edizione di “Fabriano Carta è Cultura”: un successo tutti gli appuntamenti

FABRIANO – Successo per la terza edizione di Fabriano Carta è Cultura a Fabriano, dopo 5 giorni di eventi, da mercoledì a domenica, con numerosi ospiti e relatori che hanno vivacizzato la città con una grande risposta da parte di cittadini e visitatori.

Significativo l’Annual Meeting delle Città Creative Unesco, che ha visto riunite le 14 città italiane a dibattere di Intelligenza artificiale per il futuro delle realtà urbane. In questo contesto, oltre ai premi ai giovani che hanno lavorato sul tema, importante è stata la firma della collaborazione tra le Città Creative di Fabriano e Al Ahsa (Arabia Saudita) che prevede la sinergia tra la carta di Fabriano e la promozione della calligrafia araba.

Stretta anche una collaborazione tra Fabriano e la città di Wonju (Corea del Sud), nota per le sue produzioni di oggetti artistici in carta coreana. Apprezzati, in generali tutti gli appuntamenti proposti, tra i quali i progetti di tutela, valorizzazione e promozione della carta tradizionale illustrati nella mattinata di sabato scorso: dalla nascita del marchio “Carta Fabriano” a titolarità comunale con la proposta di costituzione di un Consorzio di produttori artigianali all’Itinerario Culturale Europeo della Carta su cui Fabriano è impegnata insieme alle città di Angouleme, Heidelberg, Santa Maria de Feira e Capellades, fino alla nascita della rete delle Città della carta italiane su iniziativa di Comieco e Symbola, che il prossimo 18 settembre ad Assisi porterà alla costituzione formale del raggruppamento.

Le dichiarazioni

«Fabriano Carta è Cultura si è confermato l’evento di maggior rilievo culturale della città. Vogliamo che cresca ulteriormente tenendo alta l’asticella della qualità e allargando sempre più la partecipazione alle tante realtà cittadine e territoriali che sui temi della creatività e della cultura si impegnano e operano costantemente. Voglio ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita di questa edizione», il commento della sindaca Daniela Ghergo.

Per l’assessora comunale alla Bellezza Maura Nataloni «l’evento sta crescendo e si sta affermando a livello nazionale e internazionale, come hanno dimostrato l’Annual Meeting delle Città Creative Unesco e le collaborazioni europee e internazionali che abbiamo rafforzato. Tutti gli eventi in programma hanno avuto significativi riscontri sia in termini qualitativi che quantitativi. Tutto ciò rappresenta uno stimolo a migliorarci e a proseguire nella strada intrapresa. Diamo appuntamento a tutti per l’edizione 2026».