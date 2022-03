A Jesi chiesa gremita per il funerale di Marco Liera, imprenditore delle auto e del basket

La chiesa di San Giuseppe gremita per l'ultimo commosso saluto all'imprenditore Marco Liera, fondatore nel 1972 della concessionarie con sede in viale Minzoni

JESI – La chiesa di San Giuseppe di Jesi ha stretto in un abbraccio commosso i tantissimi parenti, amici e collaboratori che oggi pomeriggio hanno voluto salutare per l’ultima volta l’imprenditore Marco Liera, stroncato a 79 anni da una malattia che non gli ha lasciato scampo. Si è spento domenica all’ospedale Carlo Urbani dove era ricoverato, lasciando nel dolore più grande la sua famiglia oggi circondata da tantissimo affetto e solidarietà.

Aveva seminato bene Marco Liera, imprenditore di lungo corso, lungimirante e capace. Fondatore nel 1972 della concessionaria di Jesi di veicoli Renault, Dacia, Nissan, Mahindra, per privati e aziende, con sede in viale don Minzoni. Il feretro di legno chiaro coperto di fiori bianchi e gialli, la grande commozione che comunque composta ha segnato tutta la cerimonia funebre, officiata da don Giuliano Fiorentini. Una cerimonia semplice, molto delicata in cui il dolore del distacco è stato vissuto in modo intimo da ciascun presente attraverso i propri ricordi. Accanto alla moglie Gabriella Stramigioli, le figlie Laura e Loretta, il genero Andrea, le nipoti Irene e Bianca, i fratelli Emilio e Daniele, i parenti si sono stretti tanti amici e collaboratori. Commosso anche il ricordo dell’Aurora basket di cui Marco Liera era stato presidente e sponsor.

La famiglia ha promosso una raccolta fondi per lo Iom di Jesi in memoria del loro congiunto, poi sotto una pioggia insistente e triste, il feretro ha mosso verso il cimitero monumentale per la sepoltura al campo V.