Chiaravalle, visita di Acquaroli al candidato sindaco Fenucci

CHIARAVALLE – Francesco Acquaroli, governatore delle Marche, ha trascorso la mattinata di ieri a Chiaravalle per visitare alcuni luoghi caratteristici della città e dialogare a lungo con Gianluca Fenucci, candidato sindaco della lista civica Pronti per Chiaravalle di area di centrodestra.

Acquaroli è arrivato in piazza Garibaldi e ha visitato l’abbazia cistercense e il vicino chiostro, notando la parte più degradata e sottolineando la volontà della Regione di interessarsi della situazione e dei fondi, 5 milioni e 385mila euro, che erano stati assegnati al comune per ristrutturarlo. Durante la visita al chiostro, il governatore ha avuto modo di ammirare la mostra dell’artista Roberto Sgroi che ha dedicato diverse tavole in ceramica alla Divina Commedia.

Acquaroli, accompagnato da Fenucci, ha dialogato con i volontari della Caritas e dell’Avulss e apprezzato il lavoro a favore delle famiglie e dei cittadini in difficoltà. Nel corso della mattinata il governatore delle Marche ha osservato la casa natale Montessori, con la lapide che ricorda l’illustre pedogogista originaria di Chiaravalle.

Dopo un aperitivo al bar Piccadilly, l’ultima tappa della visita chiaravallese a sostegno di Fenucci è stata alla manifattura tabacchi. Il presidente dell’ITM, Pietro Antisari Vittori ed il direttore Salvo La Mantia hanno accompagnato Acquaroli e il consigliere regionale Carlo Ciccioli in un breve tour all’interno di quella che fu l’azienda più florida della città e che ebbe grande significato nell’emancipazione femminile.