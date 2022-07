La stella della ginnastica ritmica Sofia Raffaeli è matura

CHIARAVALLE – Non solo traguardi agonistici per Sofia Raffaeli, la campionessa di ginnastica ritmica di Chiaravalle, ma ora anche un importante traguardo scolastico per la sua vita: la maturità. La giovanissima stella della ginnastica ritmica, reduce da uno straordinario successo agli Europei di Tel Aviv, si è brillantemente diplomata al Liceo delle scienze umane presso l’Istituto Paritario Leonardo di Civitanova Marche.

Le vivissime congratulazioni per questo ulteriore traguardo arrivano dai docenti e da tutto l’Istituto, che ammira la sua giovanissima campionessa crescere come donna e come ginnasta. Nella sua stessa classe, tanti altri giovani campioni dello sport hanno raggiunto questo importante traguardo. Allenata da Julieta Cantaluppi alla Ginnastica Fabriano, Sofia – classe 2004 – meglio nota come la “formica atomica”, ad agosto 2021 dopo una già brillante carriera atletica, nonostante la giovanissima età, è entrata a fare parte delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato. Ai campionati Europei di Tel Aviv, appena conclusi, ha superato il record del punteggio più alto di sempre per un individualista, ottenendo 36.15 al cerchio. Ha vinto l’oro al cerchio e alle clavette e l’argento alla palla.

Ora la stella della ginnastica ha aggiunto ai suoi trofei il diploma di maturità, arrivato anch’esso dopo un percorso molto impegnativo in cui studio e compiti si sono alternati a estenuanti sedute di allenamento. Infatti la giovanissima campionessa si è sempre allenata in palestra dalle 8,30 alle 18, poi la scuola. Una routine molto impegnativa ma necessaria a raggiungere i successi che hanno permesso a Sofia di scrivere la storia della ginnastica ritmica italiana, affermandosi come la nuova stella della disciplina. Ovviamente questo risultato è un orgoglio anche per la scuola dove Sofia si è diplomata.

Soddisfattissimi il dirigente scolastico e gli insegnanti dell’Istituto Leonardo di Civitanova Marche. «Sofia è una ragazza d’oro in tutti i sensi – fanno sapere con soddisfazione – preparata, educata e sempre collaborativa. Questo dimostra quanto lo sport sia importante anche per lo studio». Come detto, nella sua stessa classe, la sezione A del Liceo delle Scienze Umane, ad indirizzo economico e sociale dell’Istituto Paritario Leonardo di Civitanova Marche, vi sono tanti altri giovanissimi campioni dello Sport oggi maturi. Da Nicola Paolucci, medaglia di bronzo categoria juniores ai campionati Italiani indoor di tiro con l’arco (che si sono svolti il 24 febbraio 2022 alla Fiera di Rimini e campione regione 2022 – 2021 – 2018), alla tennista Letizia Corsini dell’Asd Circolo Tennis Civitanova Marche; ma anche Ludovico Barchiesi, attaccante della SSD Jesina Calcio e Marcello Graffei attaccante della Civitanovese Calcio e Veronica Cipriani, istruttrice di danza e ballerina che con il suo lavoro contribuisce quotidianamente a valorizzare questa disciplina in tutta Italia. «A tutti i ragazzi che si sono appena diplomati un grande in bocca al lupo», l’augurio dei docenti dell’Istituto Leonardo.