Chiaravalle: sorpreso dai Carabinieri con un martello frangivetro e arnesi da scasso

CHIARAVALLE – Non solo controlli per il rispetto delle normative anti-Covid. Non solo monitoraggio su strada come deterrente contro eventuali tentativi di eludere le normative dei Dpcm. Non solo presenza rassicurante vicino alle persone. Ma anche azione repressiva dei reati predatori e una vigilanza costante della sicurezza. I Carabinieri della Compagnia di Jesi stanno dando il massimo in questo difficile momento storico per portare avanti sia la verifica delle misure anti contagio ma anche per dare massimo impulso alle attività di contrasto dei reati. In quest’ottica, negli ultimi giorni sono stati disposti controlli su tutto il territorio della Compagnia: sottoposte a identificazione 400 persone, perquisiti 300 veicoli. Sono state elevate 20 sanzioni ad altrettante persone per la violazione alle misure anti-contagio.

I controlli si sono estesi anche alle attività ed esercizi commerciali: circa 100 sono stati quelli controllati in appena tre giorni. Per questi ultimi, il bilancio è positivo poiché non sono state riscontrate irregolarità. Istituiti inoltre decine di posti di controllo, transiti di pattuglie nelle zone più colpite dai reati contro il patrimonio (come furti, rapine, borseggi…) nell’ambito dei quali i militari hanno sorpreso a Chiaravalle una persona, fermata in orario serale/notturno, aggirarsi con degli arnesi da scasso. Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un martello frangivetro e una pinza. Non ha saputo fornire ai Carabinieri una giustificazione attendibile del perché ne fosse in possesso e come mai si aggirasse a quell’ora con degli arnesi da scasso in città. Pertanto, è stato denunciato per detenzione di arnesi da scasso, gli attrezzi sono stati sequestrati. Sono in corso ulteriori accertamenti. L’Attenzione dei Carabinieri è massima su ciò che concerne la prevenzione ed il controllo del territorio. Sono state predisposte, nell’arco delle 24 ore, decine di pattuglie che vigilano, nel limite del possibile, per garantire la tranquillità ai cittadini e per consentire un abbassamento del numero dei contagi, assicurando costantemente e coerentemente i controlli.