Chiaravalle, si rompe una tubatura: niente acqua stanotte

CHIARAVALLE – Si rompe una tubatura, Chiaravalle resterà senz’acqua stanotte. Viva Servizi, che si occupa di gestire il servizio idrico nella provincia di Ancona, ha da poco comunicato che questa notte, cioè quella tra giovedì 24 e venerdì 25 novembre dalle 23 circa alle 5 del mattino, interromperà l’erogazione dell’acqua in tutto il territorio del comune di Chiaravalle, a causa dell’improvvisa rottura della tubazione principale. Un grosso guasto che obbliga Viva Servizi a sospendere l’erogazione. Il ripristino delle condizioni di normalità della tubatura sarà effettuato proprio nelle ore notturne, per ridurre i disagi dei cittadini e delle attività commerciali. Dopo il ripristino del servizio, Viva Servizi consiglia di lasciare scorrere l’acqua per un po’ prima di utilizzarla. La sospensione non interesserà la frazione Grancetta.