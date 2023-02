Chiaravalle, sedicente assicuratore raggira un’anziana e si fa consegnare 270 euro

In azione in via Leopardi un malvivente descritto come alto, pelato e con indosso una sciarpa colorata. Massima allerta in città

CHIARAVALLE – Truffa un’anziana spacciandosi per un assicuratore e riesce a raggirarla e farsi consegnare 270 euro in contanti. È successo stamattina, in via Leopardi, una zona al centro di Chiaravalle, dove adesso c’è allarme e preoccupazione. Vittima del predatore di anziani, una donna ultraottantenne che in quel momento era sola in casa. Il truffatore ne ha approfittato, l’ha avvicinata proprio sotto casa e si è presentato come agente di una compagnia assicurativa incaricato di riscuotere i soldi dell’assicurazione auto di uno dei figli della donna, specificandone il nome. Dunque la poverina, pensando di aiutare il figlio e senza minimamente dubitare visto che quel signore conosceva nome e cognome del figlio, è salita in casa per prendere i soldi. E il sedicente assicuratore è salito in casa con lei, potendo così guardare in giro per le stanze e osservando dove erano custoditi gli oggetti più cari alla donna.

La poverina ha consegnato 270 euro in contanti – tale era la richiesta formulata per coprire la cifra della polizza – poi se n’è andato. Solo al rientro dei figli l’anziana ha scoperto di essere stata truffata, tra il dispiacere, lo choc e l’amarezza di essere stata raggirata. I figli hanno sporto denuncia alla Stazione Carabinieri di Chiaravalle. Il truffatore è stato descritto come un uomo calvo, con indosso una sciarpa colorata. I carabinieri hanno avviato le indagini del caso.

I figli della vittima hanno lanciato l’allarme anche sui social per mettere in guardia gli anziani del quartiere e i loro familiari. Le stesse forze dell’ordine tornano a raccomandare di diffidare di chiunque e non far entrare estranei in casa, in caso di dubbi o richieste di denaro da parte di persone sconosciute che si qualificano come addetti alle riscossioni di qualsivoglia ente o agenzia, contattare subito il 112. Inoltre, chiunque avesse notato stamattina un tizio aggirarsi con fare sospetto in via Leopardi corrispondente alla descrizione, contatti i Carabinieri.