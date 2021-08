Chiaravalle, scontro frontale tra due auto: sette feriti, di cui 4 bambini

CHIARAVALLE- Tanta paura nel pomeriggio di venerdì poco prima delle 18 in via Leopardi, alle porte di Chiaravalle, per un tremendo scontro frontale tra due auto che ha mandato in tilt il traffico nel tratto di strada compreso tra il ponte del fiume Esino e il ponte che sovrasta la ferrovia. Il bilancio è pesante: sette le persone ferite, tre adulti e quattro bambini. Sono stati tutti soccorsi e portati in ospedale con dei codici rossi, più gravi gli adulti mentre per i piccoli, solo qualche contusione, graffi e tanto tanto spavento.



Erano le 17,54 quando alla centrale operativa del 118 arrivano le prime concitate chiamate di aiuto. Si sono scontrati una Skoda e una Citroën Picasso. A bordo della Skoda viaggiava una famiglia straniera – padre, madre e tre bambini fra gli 8 e i 10 anni – mentre sulla Citroën un uomo con suo figlio piccolo. Gravi le condizioni dei due padri, l’uno ha riportato diversi traumi alla testa, al costato e alle gambe; mentre l’altro un trauma al bacino. Una situazione apocalittica, tra lamiere, pianti e lunghe code di auto incolonnate. Sul posto, dato il numero di feriti e la presenza di quattro minori, è intervenuta una vera task-force di soccorritori: due automediche del 118 da Falconara Marittima e da Torrette, tre ambulanze della Croce gialla di Falconara, della Croce verde di Jesi e della Croce gialla di Chiaravalle, oltre a una squadra dei Vigili del fuoco di Jesi. È stata anche inviata l’eliambulanza Icaro01 atterrata nelle vicinanze. Tutti i feriti sono stati accompagnati in ospedale gli adulti a Torrette e i bambini al Salesi per le cure e gli accertamenti del caso. Nessuno, per fortuna, sembra essere in pericolo di vita. Via Leopardi è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia per tutta la durata dell’intervento. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la scena del sinistro e i mezzi incidentati, poi rimossi da due carroattrezzi. Gravi rallentamenti e disagi. Si sono formate lunghe code. A ricostruire le cause del sinistro e le eventuali responsabilità di legge, sono intervenute le forze dell’ordine. La viabilità è ripresa normalmente solo nel tardo pomeriggio.

Un’immagine dell’incidente postata da un automobilista sui social