Chiaravalle, ritrova la bicicletta rubata: era in vendita online

Un giovane 20enne aveva denunciato il furto di una bicicletta dal valore di 600 euro. I Carabinieri di Chiaravalle e Falconara hanno collaborato fino a risalire ad un coetaneo, denunciato per ricettazione

CHIARAVALLE- È stata ritrovata la bicicletta rubata ad un giovane di Chiaravalle. I Carabinieri di Falconara Marittima e di Chiavalle hanno notato che il mezzo era in vendita in una nota piattaforma ecommerce online. Dietro al furto e alla rivendita un 20enne falconarese, denunciato per ricettazione.

Il valore della bicicletta era di 600 euro circa. Ieri pomeriggio, 5 settembre, i Carabinieri sono piombati presso l’abitazione del giovane ricettatore, rinvenendo, all’interno del suo garage, proprio la bici che era appena stata messa in vendita online, procedendo seduta stante alla restituzione del bene all’avente diritto, un onesto ed altrettanto giovane cittadino residente nel chiaravallese.

Sono tuttora in corso accertamenti volti all’individuazione del ladro o dei ladri, nel caso siamo coinvolte più persone, possibilità che i militari, allo stato attuale, non intendono assolutamente escludere.