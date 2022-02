Chiaravalle, il montascale di casa non funziona: i vigili del fuoco la trasportano in spalla

CHIARAVALLE – Tecnicamente li vediamo intervenire quando brucia qualcosa, ma in realtà i Vigili del fuoco ci sono sempre anche quando le persone sono in difficoltà a prescindere dagli incendi. Ed è in questi interventi che emerge l’aspetto più umano e bello da raccontare. Come quello accaduto stamattina a Chiaravalle, in largo Cairoli, in una palazzina a ridosso del parco Primo Maggio dove una anziana in carrozzina da 25 anni si è trovata nell’impossibilità di salire nel suo appartamento al secondo piano per assenza di corrente.

Era uscita di casa e aveva dimenticato che proprio questa mattina, l’Enel avrebbe tolto la corrente nel quartiere. Circostanza di cui tutti i condomini erano stati avvisati con i classici volantini informativi, ma lei se l’era proprio scordato ed è uscita, utilizzando come sempre il montascale che le permette di raggiungere il suo appartamento pur essendo in carrozzina.

La poveretta, vedendo che il montascale non funzionava, dopo un attimo di smarrimento perché non sapeva come fare, ha pensato bene di rivolgersi al 112. Ha chiamato il numero unico di emergenza e in pochi minuti ha visto arrivare come angeli custodi i vigili del fuoco del distaccamento di Jesi, che non potendo far nulla per ripristinare la corrente, hanno trasportato in spalla la signora fino al suo appartamento, consentendole di farvi rientro in sicurezza.