CHIARAVALLE – Sarebbe un 45enne di Chiaravalle l’uomo che sabato scorso 27 novembre, all’uscita dallo stadio Castellani di Empoli dove aveva assistito ad Empoli- Fiorentina, ha molestato la giornalista di Toscana Tv Greta Beccaglia che, in diretta fuori dal settore ospiti dell’impianto, cercava di raccogliere le impressioni a fine partita dei delusi tifosi viola all’uscita dallo stadio (la Fiorentina era stata sconfitta 2-1).

Dopo il clamore suscitato dalla vicenda, con le immagini dell’episodio che hanno scatenato l’indignazione e la condanna generali, l’uomo è stato identificato e raggiunto non solo dalla Polizia, con gli agenti di Empoli e quelli della Digos di Firenze che intrecciando il video della molestia in diretta e quello delle telecamere dello stadio, sono riusciti a individuarlo. In queste ore infatti anche la popolare trasmissione tv Mediaset de Le Iene ha annunciato che nella puntata di domani sera 30 novembre in programma su Italia 1 andrà in onda un servizio in cui il 45enne è stato incontrato dall’inviata Alice Martinelli, che gli ha chiesto conto del suo comportamento.

Ma a chiedere conto potrebbero essere anche le autorità, dato che dietro denuncia- querela della giornalista molestata – necessaria ad avviarlo- è partito un procedimento in merito. Nel video l’uomo si avvicina alle spalle alla giornalista di Toscana Tv e allunga la mano a palpeggiarla. Un gesto non isolato, dato che nel corso della stessa diretta anche diversi altri tifosi in uscita dall’impianto si sono lasciati andare a parole ed espressioni offensive nei confronti della giornalista.