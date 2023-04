Chiaravalle, incidente choc in via Clementina: gravissimo uno dei tre operai

Il 23enne si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale regionale di Torrette. I Carabinieri indagano sulla dinamica

CHIARAVALLE – Restano gravissime le condizioni di uno dei tre operai di nazionalità ceca che ieri sera è volato con la sua auto al di sotto del ponte sul torrente Guardendo, tra la via Clementina e la Coppetella.

I carabinieri della Compagnia di Jesi stanno ancora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, al momento sembra che le due auto coinvolte nell’incidente – una Skoda Octavia e una Volkswagen Golf – stessero procedendo a velocità sostenuta. A causa dell’impatto tra le due vetture, i conducenti ne hanno perso il controllo andando a urtare il guard-rail, sfondandolo e finendo di sotto, nella vegetazione. Feriti in modo non serio il conducente della Skoda e il passeggero della Golf.

I tre ragazzi, tutti 23enni di nazionalità ceca, abitano ad Agugliano e sono operai specializzati. Il più grave, quello che si trovava alla guida della Golf e che è stato estratto privo di conoscenza dalla vettura, è ricoverato all’ospedale regionale di Torrette in gravissime condizioni. La prognosi è al momento riservata.