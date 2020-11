Chiaravalle: incendio distrugge un’auto, strada provinciale 76 chiusa

Fortunatamente non si registrano feriti, il conducente si è accorto in tempo e si è allontanato dalla vettura allertando il 115

CHIARAVALLE- Un incendio di autovettura è scoppiato nel pomeriggio di oggi,13 novembre, verso le 17,15 lungo via Ancona, poco prima della rotatoria dell’ex Mercatone Uno, tra Monsano e Chiaravalle, in territorio di Chiaravalle.

A incendiarsi, probabilmente per un problema meccanico, è stata una Mercedes Classe A. Il conducente, che transitava in direzione Jesi, ha fatto appena in tempo ad accorgersi del fumo che usciva dal vano motore, ha accostato sulla piazzola di sosta a lato della carreggiata e ha allertato il 115, mettendosi in salvo.

In pochi istanti infatti la vettura era completamente avvolta dal fuoco. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Jesi con un’autobotte. I pompieri hanno prontamente spento le fiamme e messo in sicurezza la zona dell’incendio.

Durante le operazioni di spegnimento si è reso necessario chiudere la strada provinciale 76 nel tratto interessato dalla presenza dei soccorritori, creando inevitabili disagi al traffico e rallentamenti. Non si segnalano per fortuna intossicati o feriti, né danni alle persone. Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Jesi. In corso di accertamento le cause che hanno scatenato l’incendio.