CHIARAVALLE – E brava la dea bendata. La fortuna ha baciato sabato mattina alle 8 un operaio cinquantenne della zona che, durante la colazione al “Blue Bar” di via XXV Aprile a Chiaravalle, ha puntato 3 euro al gratta e vinci. L’uomo, che stava andando a lavorare in un’azienda della zona, era già in tuta, pronto per iniziare il turno. S’è fermato al “Blue bar” per un caffè e mai si sarebbe aspettato che quella tazzina sarebbe stata indimenticabile: grattando la patina argentata del gratta&vinci “Le ricchezze di Eldorado”, ha vinto 200.000 euro.

Non voleva crederci. L’incredulità in pochi istanti s’è fatta commozione, perché dato il momento difficile per l’economia con i rincari e le tante difficoltà di dover tirare avanti per assicurare una vita dignitosa e serena alla propria famiglia, quei soldi sono andati a finire proprio nelle mani giuste. Nelle mani di chi ne aveva bisogno.

Festa grande anche al Blue Bar dove pare che la fortuna bussi spesso alla porta, regalando sorrisi ai clienti, anche se stavolta s’è proprio superata.