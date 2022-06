Chiaravalle, uomo beve un caffè e si accascia al suolo. Morto in ambulanza

Per l'uomo, un 69enne del posto, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Si è spento durante il trasporto verso l'ospedale di Torrette

CHIARAVALLE – Tragedia questa mattina – 9 giugno – verso le 8,50 al centro di Chiaravalle. Un uomo di 69 anni del luogo ha avuto un malore mentre stava sorseggiando un caffè in un bar al centro della città. Alcuni testimoni, che hanno poi allertato il numero unico di emergenza 112, hanno visto un uomo che, mentre stava bevendo un caffè al bar, improvvisamente ha iniziato a tremare poi è stramazzato al suolo esanime.

Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti a sirene spiegate l’automedica del 118 di Falconara e l’ambulanza della Croce gialla di Chiaravalle. I sanitari si sono resi conto delle condizioni critiche dell’uomo, tanto che ne hanno disposto il trasferimento in codice rosso di massima gravità al pronto soccorso di Torrette. Era in arresto respiratorio e successivamente sembra sia sopraggiunto un arresto cardiaco. Una situazione estrema che ha messo il paziente in pericolo di vita. Ma durante il trasporto l’uomo è spirato, non c’è stato nulla da fare per salvarlo. Choc tra quanti si sono trovati loro malgrado ad assistere al malore improvviso, che si è rivelato fatale per l’uomo, nonostante la tempestività dei soccorsi.