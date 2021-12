Chiaravalle, un concerto gospel per rafforzare l’accoglienza

Appuntamento lunedì 27 dicembre, all'Abbazia di Santa Maria in Castagnola. L’iniziativa, in programma alle ore 17.30, è organizzata nell’ambito del progetto SAI "Ancona Provincia d'Asilo"

Appuntamento con il Gospel domani, lunedì 27 dicembre, all’Abbazia di Santa Maria in Castagnola a Chiaravalle. L’iniziativa, in programma alle ore 17.30, è organizzata nell’ambito del progetto SAI “Ancona Provincia d’Asilo” e vede protagonista un gruppo composto da quattro cantanti ed un pianista, uomini e donne di origine nigeriana che da tempo risiedono e lavorano nelle Marche.

L’evento ha preso forma grazie al premio ricevuto dal videoclip musicale “Sotto lo stesso cielo” in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. In particolare una beneficiaria del progetto di accoglienza dei migranti “Ancona provincia d’Asilo” gestito dall’Asp Ambito 9 – il primo in Italia per numero di Comuni coinvolti ed il terzo per numero di soggetti ospitati – ha dato la propria disponibilità ad organizzare il concerto coinvolgendo amici e conoscenti.

Un grazie da parte dell’Asp Ambito 9 al parroco don Francesco Savini che ha gentilmente concesso al gruppo musicale di esibirsi nella sua chiesa. Simbolo di unione tra diverse religioni, rispetto reciproco: un messaggio di solidarietà e fratellanza.