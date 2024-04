Chiaravalle, la compagnia teatrale La tela porta in scena la commedia “Nisciun è perfett”

CHIARAVALLE – Torna il divertimento, sabato 27 aprile (alle ore 21.15) al Teatro Giacconi di Chiaravalle con la commedia “Nisciun è perfett” della compagnia teatrale “La tela”. «Cosa c’è di meglio di una commedia con situazioni paradossali e gag divertenti che riescono a strappare una risata dietro l’altra? “Nisciun è perfett” è una vera e propria esplosione di divertimento come riscontrato nei teatri e nelle piazze delle province di Ancona, Macerata, Fermo e Pesaro in cui è stata rappresentata e molto apprezzata anche se in dialetto senigalliese, perché è facile per il pubblico identificarsi nella storia», spiegano i promotori.

La vicenda

Dicono che i poli opposti si attraggono, e questa regola sembra essere confermata anche dai figli delle famiglie Peretti detta «Perfettini», per l’ossessione che hanno della precisione, e della famiglia Cascamale che, oltre a essere decisamente disordinata per non farsi mancare niente, è completata da un nonnetto che è una mina vagante e da due zie del tutto divergenti. Lisa e Rossano, dopo sette anni di fidanzamento, hanno deciso di sposarsi, la preparazione al matrimonio crea sempre tensioni nelle famiglie, soprattutto ai genitori che però mai si sarebbero aspettati quello che sta per accadere…



«“Nisciun è perfett” è senza dubbio una commedia da vedere e perché no rivedere, le cose belle non stancano mai e come si sa il teatro riesce sempre a regalare emozioni».

Ingresso: intero 10 euro, ridotto 7. Info e prenotazioni al numero 071.7451020 – Prevendita presso la tabaccheria Rossana, corso Matteotti, 199 – Tel. 071 94203 o la biglietteria del teatro nei seguenti orari; martedì dalle 17.30 alle 20 venerdì dalle 10 alle 12.30, il 26 aprile dalle 17.30 alle 19.30 e il giorno dello spettacolo dalle 18 alle 21.