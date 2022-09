Chiaravalle: si è spento “Ciu”, mister Gualtiero Ciurcovich

CHIARAVALLE – Si è spento improvvisamente mister Gualtiero Ciurcovich, storico allenatore di calcio conosciuto in città come “Ciu”. Uno dei primi allenatori di Chiaravalle, ricordato da tutti con grandissimo affetto soprattutto per la profonda umanità e per il suo attaccamento ai ragazzi della parrocchia cui insegnava non solo a giocare a calcio ma anche a vivere. Era mister alla Don Leone Ricci. Si è spento martedì a 71 anni. Improvvisamente, dopo una vita spesa tra il lavoro come ausiliario specializzato socio assistenziale all’ospedale di Torrette e la sua passione per il calcio. Dopo la pensione si dedicava esclusivamente ai suoi ragazzi. E il suo affetto era ricambiato.

Gualtiero Ciurcovich

La sua improvvisa scomparsa getta un velo di dolore in tantissime persone a Chiaravalle. Lascia nel dolore il fratello Giuseppe con la moglie Giuliana, le nipoti Antonella con la figlia Francesca, e Laura con il marito Stefano e il figlio Davide. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio 23 settembre alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria in Castagnola.

«Un uomo silenzioso, solitario ma sempre dolce e gentile», il ricordo di chi lo conosceva. «Un allenatore ma anche un secondo padre per tanti – dice un ex giocatore – che si ricordava sempre i compleanni di tutti noi e ci faceva gli auguri. Mancherà a tutti».