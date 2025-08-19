Chiaravalle: la città in lacrime per Ambra, mamma di 41 anni colta da malore fatale

CHIARAVALLE – Aveva un sorriso bello e gli occhi azzurri pieni di luce, un cuore grande e un amore immenso per il figlio adolescente. Era speciale Ambra Borromei, giovane mamma di 41 anni originaria di Chiaravalle, infermiera in una struttura sanitaria di Jesi. Ambra è stata colta da un arresto cardiaco domenica 6 agosto, sebbene i soccorsi siano stati tempestivi, le conseguenze del malore sono state gravissime. Ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Torrette, Ambra si è spenta domenica 17 agosto facendo cadere nello sconforto quanti la amavano. Una famiglia stretta nel dolore e nell’abbraccio solidale della comunità. Ambra lascia la mamma Paola, le sorelle Greta e Maddalena, ma soprattutto il suo piccolo Alessandro, 13 anni, un piccolo ometto che troppo presto dovrà fare i conti con la vita senza l’amore di sua mamma. I funerali non sono stati ancora fissati poiché è stata disposta un’autopsia. Intanto sui social si rincorrono i ricordi, i saluti, le lacrime. C’è tanta incredulità in chi la conosceva e oggi fa fatica a rassegnarsi alla sua prematura scomparsa.

«I tuoi occhi celesti saranno sempre impressi nel nostro cuore, ciao Ambra»; «te ne sei andata domenica quando tutti noi non potevamo che pensare a te – scrive un’amica – ho incrociato gli sguardi dei tuoi, nostri amici di sempre, pieni di emozione e senso di inadeguatezza. Non siamo capaci di farlo Ambra…nessuno dovrebbe mai veder andar via un’amica, una persona buona, dal sorriso vero e dal cuore grande. Tutti noi ti amavamo, ognuno a suo modo e nessuno avrebbe mai voluto dirti addio. Riposa in pace angelo dagli occhi di cristallo, resta accanto a noi «Il sole quando non c’è più non muore, splende da un’altra parte. Riposa tra gli angeli dolce Ambra».